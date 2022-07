Kongresskomité leter etter koblinger mellom Trump- medarbeidere og høyreekstreme grupper

Tirsdagens møte er det sjuende under den åpne delen av høringen. Komiteen i Representantenes hus forsøker å fastslå hva som skjedde i forbindelse med at hundrevis av Trump-tilhengere stormet Kongressen 6. januar i fjor.

Det er det eneste møtet denne uken. Et annet TV-overført høringsmøte førstkommende torsdag, er utsatt inntil videre.

Blant de høyreradikale grupperingene som mistenkes for å ha spilt en sentral rolle i stormingen, er Proud Boys, Oath Keepers og QAnon-tilhengere, som tidligere hadde demonstrert til støtte for daværende president Donald Trump.

Oath Keepers har allerede avvist at det fantes noen plan om å storme Kongressen.

Twitter-melding i desember

Demokratene mener at de høyreradikale grupperingene opplevde at Trump kalte dem til Washington for å storme Kongressen.

– Vi vil legge fram bevismaterialet som viser hvordan presidentens Twitter-melding utpå natten den 19. desember om «Møt fram, vær ville» var en oppfordring til disse folkene, sa demokraten Stephanie Murphy, ett av komitémedlemmene, i helgen.

Det Trump i realiteten skrev, var «Møt fram, det kommer til å bli vilt».

Virkelighetsfjern?

Målet med stormingen var å hindre at Senatet godkjente at Joe Biden hadde vunnet valget, slik det offisielle valgresultatet viste. I stedet krevde de at Trump fortsatte som president.

Den siste måneden har komiteen skapt et sterkt narrativ om hvordan Trump nærmest koblet seg fra virkeligheten etter at han tapte valget og i stedet klynget seg til falske påstander om at Bidens seier skyldtes valgfusk.

Prosessen kulminerte med stormingen av kongressbygningen, som krevde flere liv.

