Lukasjenko truer med militærmakt mot Vesten

– Ikke rør oss, og vi skal ikke røre dere, sa Lukasjenko i en tale lørdag i anledning Belarus’ uavhengighetsdag.

Han sa at han har beordret landets væpnede styrker til å slå til mot vestlige hovedsteder i tilfelle Belarus skulle bli angrepet. Det melder det statlige nyhetsbyrået Belta.

Lørdag hevdet også Lukasjenko at hans militære styrker har skutt ned raketter avfyrt fra Ukraina inn i belarusisk territorium.

Belarus hevder imidlertid å stå utenfor krigen i Ukraina, og Lukasjenko benektet lørdag at han vil gripe direkte inn i konflikten.

Men det har vært frykt for at Belarus kan slutte seg til krigen på Russlands side mot Ukraina. Lukasjenko har tidligere innrømmet at det ble skutt russiske raketter fra belarusisk territorium i løpet av krigens første uker.

Lukasjenko er svært avhengig av Russland både militært og økonomisk. Putin kunngjorde i juni at Russland skal levere Iskander-M-raketter som er i stand til å bære atomstridshoder, til Belarus.

Putin sa imidlertid ikke at Russland skal utplassere atomvåpen i nabolandet.

