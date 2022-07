Sykehus i Stockholm slår alarm om koronainnlagte

Region Stockholm sier at det kan bli et hardt press på sykehusene hvis utviklingen fortsetter, melder Aftonbladet.

– Økningen av antallet pasienter med covid-19 i våre sykehus er et tydelig steg i feil retning, sier sjeflege Patrik Söderberg.

Torsdag var det 164 personer som var innlagt med koronasmitte på regionens sykehus. Det er en økning på 42 personer sammenlignet med samme dag for en uke siden.

Söderberg advarer befolkningen mot å oppføre seg som om pandemien er over og sier at den nye omikronvarianten er enda mer smittsom. Uvaksinerte er overrepresentert blant de sykehusinnlagte. Det er ventet at smitten vil øke enda mer fram mot høsten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen