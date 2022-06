Nato setter mål for klimakutt

Kuttene skal trappes opp slik at man når målet om nullutslipp innen 2050.

– Det vil ikke bli lett, men det kan gjøres, sa Stoltenberg da han talte på Natos Public forum i Madrid tirsdag.

Stoltenberg framhevet at trusselen fra klimaendringer også innebærer en sikkerhetstrussel. Den må forsvarsalliansen nå møte, understreket han.

– Vi må gjennom en stor overgang, vekk fra fossile drivstoff, sa Stoltenberg.

Han framhevet videre at avhengighet av råvarer – som olje og gass – har gjort land sårbare. Det har blitt tydelig etter at Russland invaderte Ukraina. Samtidig advarte Stoltenberg mot at man gjør seg for avhengig av metaller fra land som Kina når man tar i bruk ny teknologi.

– Vi kan ikke bytte en type avhengighet med en annen, sa han.

