Bolsonaro raser mot at voldtektsoffer på elleve år fikk ta abort

Jenta fikk denne uken ta abort etter en langvarig juridisk prosess. Abortklinikken sa opprinnelig nei. Ifølge Bolsonaro var jenta gravid i sjuende måned da aborten skjedde.

Abortloven i Brasil åpner kun for abort hvis graviditeten skyldes voldtekt, hvis morens helse er i fare eller hvis fosteret er misformet.

Bolsonaro sier at det ikke har noe å si hvordan jenta ble gravid ettersom hun var så langt på vei da aborten skjedde.

– Det er uakseptabelt å ta livet av denne hjelpeløse skapningen, sier presidenten.

Jentas kamp for å få ta abort har ført til debatt i Brasil. Slagordet «et barn er ikke en mor» trender i sosiale medier.

Bolsonaro har tidligere tatt til orde for et totalforbud mot abort. Presidenten sier at saken skal etterforskes.

