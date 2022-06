Navalnyj sier han er overført til beryktet fangeleir

Tirsdag meldte Navalnyjs støttespillere at han plutselig hadde forsvunnet fra fengselet i Pokrov cirka 10 mil øst for Moskva.

Onsdag publiserte han en melding på Instagram der han oppgir at han er overført til fangeleiren IK-6 «Melekhovo». Han skriver også at han er i karantene og ikke har så mye å si.

Kjent for fangemishandling

Fangeleiren han refererer til, ligger ved byen Vladimir rundt 25 mil nordøst for Moskva. Russiske medier har flere ganger skrevet om fangeleiren i forbindelse med at fanger skal ha blitt mishandlet.

Navalnyjs støttespillere beskriver den som «ett av Russlands mest skremmende fengsler».

Navalnyj ble pågrepet da han reiste tilbake til Russland i januar 2021 etter å ha tilbrakt en tid i Tyskland. Der fikk han behandling etter at han med nød og neppe overlevde et nervegiftangrep i hjemlandet.

Etter returen til Moskva ble han dømt til to og et halvt års fengsel for å ha brutt meldeplikten i forbindelse med en tidligere betinget dom.

Lang straff

I mars ble dommen forlenget til ni år etter at han ble kjent skyldig i underslag og forakt for retten. En såpass streng dom innebærer overføring til et fengsel med et strengere regime, som blant annet innebærer færre besøk, og strenge restriksjoner på mottak av pakker og brev, samt muligheten for å trekke frisk luft.

Navalnyjs talskvinne Kira Jarmysj sa tirsdag at livet hans var i fare.

– Maktapparatet gjør hva de kan for å gjøre det vanskelig for advokater og familie å kontakte Navalnyj, sier hun onsdag.

