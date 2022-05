Russland bannlyser Zuckerberg, Biden, Freeman og over 900 andre amerikanere

Den nye lista ble lørdag publisert av det russiske utenriksdepartementet, ifølge nyhetsbyrået Interfax. Innreiseforbudene omtales som et svar på lignende sanksjoner som USA har innført mot Russland.

I tillegg til Biden står også hans sønn Hunter, USAs utenriksminister Antony Blinken, forsvarsminister Lloyd Austin og CIA-sjef William Burns på listen.

Også flere andre politikere og tjenestemenn står på lista. Flere av dem har Russland fra før kunngjort sanksjoner mot.

Men skuespilleren Morgan Freeman er blant de nye navnene. Han anklages av Moskva for å ha spilt inn en video i 2017 der han hevdet at Russland konspirerte mot USA.

Alt i alt er 963 amerikanske borgere ført opp. Lista ble offentliggjort lørdag, samme dag som Biden godkjente en ny bevilgning tilsvarende 390 milliarder kroner i støtte til Ukraina.

– De russiske motsanksjonene er nødvendige og har som mål å legge bånd på USA, som prøver å tvinge en nykolonialistisk verdensorden på resten av planeten, sier russisk UD.

Departementet tilføyer at Moskva fortsatt er åpen for å ha en «ærlig dialog». Videre understrekes det at Russland ikke setter likhetstegn mellom det amerikanske folk og myndighetene som «oppildner til russofobi».

Også 26 canadiere nektes fra lørdag innreise, blant dem Sophie Trudeau, kona til statsministeren.

