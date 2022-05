Flere kan dø av sykdom enn bomber i Ukraina-krigen

The Global Fund, som bekjemper spredningen av sykdommer som hiv, aids og malaria i verden, slår alarm. Vi ser alle kjennetegnene på en pandemi av tuberkulose i Ukraina, sier fondets leder Peter Sands.

Ukraina hadde allerede før Russlands angrepskrig et høyt antall mennesker med sykdommen, spesielt med den resistente varianten. Ukraina er også et av landene i verden med flest hivpositive.

Arbeidet med å bekjempe sykdommene har ført til betydelige fremskritt, men nå er frykten at krigen vil bremse denne utviklingen.

– Dessverre er Ukraina enda et eksempel på noe vi har sett altfor mange steder, at konflikter og sykdommer samhandler på en kraftig, men negativ måte, sier Sands.

– Historisk sett ender de fleste konflikter med at flere mennesker dør av sykdommer enn kuler og bomber, sier han.

Globale bidrag

Store deler av sykdomsbekjempelsen i Ukraina skjer med globale donasjoner og bidrag. Det arbeidet fortsetter, men er blitt vanskeligere som følge av krigen.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus sa i Kyiv lørdag at Verdens helseorganisasjon har fraktet inn utstyr som kan brukes til over 15.000 operasjoner og nok medisin og helseutstyr til å gi 650.000 mennesker behandling. WHO har også stilt opp med 15 dieselgeneratorer som gir strøm til sykehus og skal sende 20 ambulanser.

Sands er imidlertid bekymret.

– Risikoen er at vi mister alle disse framskrittene, sier han.

Det var rundt 260.000 hivpositive i Ukraina før krigen og i 2020 fikk 17.593 mennesker påvist tuberkulose. Et avbrudd i medisineringen kan gjøre at pasienter utvikler resistens mot effektive legemidler.

Langt fra sosial avstand

Det er i tillegg frykt for stor spredning av koronaviruset i det krigsherjede landet.

– Hvis vi tenker på alt vi har lært oss om sosial avstand, så er det den rake motsetningen til at folk sitter tett i tett i bomberom og kjellere i lengre perioder, sier Sands.

Han sier at det også kan være en fare for at krigen i Ukraina fører til spredninger av sykdommer til andre land.

Foreløpig er det vanskelig å holde øye med utviklingen, sier Sands.

– Virkeligheten er at når kuler flyr, så samler ikke folk inn sykdomsdata på samme måte. Men jeg blir dessverre ikke overrasket om vi ser flere tilfeller av tuberkulose og covid, sier han.

