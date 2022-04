New Yorks viseguvernør pågrepet for korrupsjon

Benjamin, som tidligere har vært valgt inn i delstatssenatet fra Harlem, ble hentet inn av guvernør Kathy Hochul i september og fikk viseguvernørjobben da Hochul rykket opp og erstattet Andrew Cuomo, som måtte gå etter påstander om seksuell trakassering.

Bare to måneder etter at Benjamin fikk toppjobben, ble det tatt ut siktelse mot en eiendomsutvikler som hadde gitt økonomisk støtte til Benjamin under en valgkamp. Tiltalen lød på bedrageri og grovt identitetstyveri i forbindelse med ulovlig valgkamfinansiering.

Det var ingen beskyldninger mot Benjamin i begynnelsen, men i det siste har det blitt kjent at han er kalt inn til retten i forbindelse med økonomisaker fra tiden før han ble viseguvernør.

Det er ikke kjent hvordan Benjamin stiller seg til siktelsen.

