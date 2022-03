Biden tror ikke sanksjoner vil stoppe Putin

Biden avkrefter at han tror Russlands president Vladimir Putin vil endre kurs på grunn av sanksjonene USA og EU nå påfører Russland.

– Jeg har ikke sagt at sanksjonene vil avskrekke ham. Sanksjoner avskrekker aldri, sa Biden, som torsdag deltok på et møtemaraton i EU-hovedstaden Brussel.

Tidligere på dagen annonserte Biden at USA innfører nye sanksjoner mot Russland, blant annet ved å fryse verdier som folkevalgte medlemmer av den russiske nasjonalforsamlingen måtte ha i USA.

Biden sier at målet med sanksjonene er å sakte, men sikkert påføre Russland mer smerte.

– Det er grunnen til at jeg ba om et Nato-møte i dag, for å være sikker på at vi fortsetter det vi nå gjør, ikke bare neste måned eller måneden etter, men resten av året.

– Det vil stoppe ham, sa Biden på en pressekonferanse etter et hastemøte i Nato, etterfulgt av et G7-møte.

Biden understreket samtidig viktigheten av at alliansen står samlet mot Russland.

– Hvis du er Putin og tror Europa vil bryte sammen om en måned, seks uker eller to måneder – han klarer å holde ut alt i en måned.

– Vi må stå sammen, fullstendig, sa Biden.

