G7 vil hindre muligheten for å omgå sanksjoner mot Russland

– For å tørke ut ressursene som Putin bruker til å finansiere denne krigen, vil vi ikke tillate noen omgåelse, skriver von der Leyen på Twitter etter et toppmøte i G7 torsdag.

Det kommer imidlertid ingen melding om nye sanksjoner, men ifølge von der Leyen er G7 klar til å iverksette flere tiltak hvis nødvendig.

De sju landene som utgjør G7, er USA, Canada, Japan, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia.

I en felles uttalelse skriver landene at de vil gjøre alt for å stille Russlands president Vladimir Putin og hans støttespillere til ansvar for krigen i Ukraina.

– Vi vil ikke spare på noe for å holde president Putin og denne aggresjonens arkitekter og støttespillere ansvarlige, deriblant Lukasjanko-regimet i Hviterussland, heter det i uttalelsen.

– For å nå dette målet vil vi fortsatt jobbe sammen med våre allierte og partnere rundt omkring i verden, skriver de videre.