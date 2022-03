Zelenskyj kaller sykehusbombing krigsforbrytelse

Lokale myndigheter i Mariupol sørøst i Ukraina uttalte onsdag at 17 mennesker ble såret i et russisk angrep som rammet et sykehus med fødeavdeling.

Zelenskyj kommenterte senere angrepet og kalte det krigsforbrytelse.

– Vi har ikke gjort og kommer aldri til å gjøre noe som helst slik som denne krigsforbrytelsen, i en av byene i Donetsk- eller Luhansk-regionene, eller en hvilken som helst annen region, fordi vi er folk. Men hva er dere? spurte Zelenskyj retorisk mens han gikk over til russisk for å understreke poenget sitt.

