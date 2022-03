FNs menneskerettighetssjef skal besøke Xinjiang

– Jeg er glad for å kunngjøre at vi er enige med kinesiske myndigheter om et slikt besøk, sa Bachelet til FNs menneskerettighetsråd tirsdag.

Seks vestlige land, deriblant USA, anklager Kina for å drive folkemord mot uigurene i Xinjiang.

Nærmere 200 menneskerettighetsorganisasjoner sendte tirsdag et åpent brev til Bachelet der de ba henne offentliggjøre en rapport om menneskerettighetssituasjonen i provinsen som også har vært utsatt i lang tid.

– Rapportens snarlige offentliggjøring er sentralt for å sende et budskap til både ofre og forbrytere om at ingen stat, uansett hvor mektig den er, står over internasjonal lov eller FNs høykommissær, heter det i brevet fra organisasjoner som Human Rights Watch og Amnesty.

De samme gruppene har lenge oppfordret Bachelet til å besøke Xinjiang og publisere funnene sine om situasjonen der.

Kina anklages for å ha fengslet minst en million uigurer – som hovedsakelig er muslimer – i leirer der de utsettes for tvangsarbeid, tvungen sterilisering, tortur og indoktrinering. Kina innrømmer at slike leirer finnes, men mener det dreier seg om et tilbud om omskolering for å hindre rekruttering til islamsk ekstremisme.

Kina har lenge sagt at Bachelet er velkommen i Xinjiang, men det er først nå man har blitt enige om å gi henne meningsfull tilgang til regionen.

