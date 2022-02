Tåregass mot koronaaktivister i Paris

Politiaksjonen var rettet mot en gruppe kjøretøyer som var oppstilt på Champs-Élysées.

Hundrevis av biler, bobiler og varebiler fra blant annet Lille, Strasbourg og Chateaubourg startet reisen mot Paris fredag.

Demonstrantene krever at ordningen med koronapass oppheves. Mange protesterer også mot høye strømpriser og mener myndighetene må gjøre mer for å avhjelpe situasjonen.

Det var imidlertid satt opp sjekkpunkter på veiene inn mot den franske hovedstaden, og minst 500 kjøretøyer skal ha blitt stanset. Politiet opplyste lørdag formiddag at de hadde utstedt nær 300 bøter. Minst sju personer ble pågrepet.

Fransk politi varslet at over 7.000 politifolk sto klare til å håndheve forbudet mot en demonstrasjon med en bilkolonne i Paris. For første gang siden «gule vester»-protestene i slutten av 2018, befant det seg pansrede kjøretøyer i gatene i den franske hovedstaden.

Deltakerne som ble stanset i Frankrike lørdag, er inspirert av canadiske lastebilsjåfører som med protestaksjoner med tunge kjøretøy har lammet grensetrafikken mellom Canada og USA.

Statsminister Jean Castex sier at myndighetene må reagere hardt hvis demonstrantene forsøker å hindre trafikken til og fra Paris.

Tilsvarende protester har de siste dagene dukket opp i Australia, New Zealand og Nederland. Østerrike og Belgia har lagt ned forbud mot at bilkolonnene får kjøre inn henholdsvis Wien og Brussel.

