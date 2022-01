Store ødeleggelser etter stormen Malik

Uværet rammet Danmark, Sverige og Storbritannia, i tillegg til nordlige deler av Tyskland. Også Norge har fått kjenne på naturkreftene gjennom helga. Søndag ettermiddag har stormen beveget seg østover mot Polen og Tsjekkia.

Uværet fikk navnet Malik. Danmarks Meteorologisk Institut (DMI) skriver på Twitter at Malik er en klasse 2 storm. Det er den kraftigste stormen som har truffet landet siden 2016. På det verste ble vinden registrert til orkans styrke, med kast på over 40 meter i sekundet.

Seks omkomne

Totalt har seks mennesker mistet livet i forbindelse med stormen. Det siste dødsfallet kom søndag, da en 27 år gammel man døde i Polen da et tre falt over bilen hans, melder nyhetsbyrået DPA.

I Tsjekkia veltet en fem meter høy vegg inne på et industriområde vest for Praha. To arbeidere ble truffet av massene, den ene av dem døde på stedet.

Tidligere søndag ble en eldre kvinne funnet omkommet på Midtfyn i Danmark. Politiet tror hun omkom i en ulykke forårsaket av den sterke vinden. Også fra Storbritannia og Tyskland har det kommet meldinger om skadde og omkomne det siste døgnet. Flere har blitt truffet av trær som har veltet. Flere trær har også truffet hus og biler.

Stormflo og strømfall

Søndag ettermiddag måtte folk evakueres fra vikingskipsmuseet i Roskilde etter at en barriere som skulle holde flomvann borte, brast. Museet ligger ved Roskilde Fjord, der det var varslet at vannstanden kunne stige 1,9 meter.

I Malmö veltet en bygningskran da den ble tatt av vinden, og i Hamburg ble flere bygninger oversvømt som følge av stormflo. Både i Sverige og i Danmark har over 20.000 mennesker vært uten strøm etter at trær falt over strømledninger.

I Polen er flere enn 680.000 husholdninger uten strøm søndag ettermiddag, ifølge polske myndigheter.

