Kan bli slutt på krav om at smittede må isolere seg

Isolasjonstiden etter koronasmitte kan bli kortet ned i Norge, bekreftet helsedirektør Bjørn Guldvog til P4-nyhetene fredag. I dag er det seks dagers isolasjon for smittede i Norge, mens man i Danmark kan avslutte isolasjonen etter fire dager hvis man ikke har symptomer.

– Det gjør vi en løpende vurdering av, så det kan komme endringer også på det i løpet av noe tid her i Norge, sier Guldvog.

Kan framskyndes

I Storbritannia varslet regjeringen nylig at påbudet om å isolere seg for koronasmittede vil oppheves når lovreguleringen opphører 24. mars, og at opphevingen dessuten kan komme før det.

Statsminister Boris Johnson sier myndighetene nå vil begynne å behandle covid-19 mer som en influensa. Johnson sa dette samtidig som han varslet oppheving av restriksjonene som kalles plan B i England. Lettelsene ble innført for om lag en uke siden.

– Etter hvert som covid blir endemisk, vil vi trenge å erstatte påbudene med råd og anbefalinger, og be folk som er smittet om å være forsiktige og ta hensyn til andre, sa Johnson.

– Loven om selvisolering går ut 24. mars, og da forventer jeg definitivt ikke å fornye den. Dersom dataene vi har tillater det, vil jeg be om en avstemning i Underhuset om å framskynde det, sa Johnson.

Reglene for isolasjon er nettopp lettet på i England. I England og Nord-Irland kan man nå teste seg ut av isolasjon etter fem fulle dager dersom man ha to negative tester med en dags mellomrom. Men siden den første dagen (med symptomer eller positiv test) regnes som dag null, er det i praksis først på den sjette dagen man kan begynne testing.

[ Skal du reise i Europa? Dette er de nye reglene fra 1. februar ]

WHO: prematurt

Signalene fra Boris Johnson om oppheving av lovpålagt isolasjon etter hvert gjør Maria Van Kerkhove, som jobber med covid-19-pandemien i Verdens helseorganisasjon (WHO), bekymret.

– Jeg mener det er prematurt. Det må være en klar grunn til at det skal droppes, sa hun nylig til BBC, ifølge Inews.

– Vi anbefaler fortsatt isolasjon. Å fullstendig gå bort fra det vil la viruset spre seg.

Kerkhove sier hun tror verden vil være i denne pandemien i alle fall ut 2022.

– Viruset beveger seg mot en endemisk tilstand på et globalt nivå, men du kan ikke oppnå en endemisk tilstand i ett land mens pandemien er i full gang andre steder, sier hun.

En endemisk sykdom en sykdom som til stadighet opptrer innen et begrenset, større eller mindre, geografisk område.

Ulike reaksjoner

Eksperter i Storbritannia har gitt ulike reaksjoner på planene. Professor Azra Ghani ved Imperial College London mener ifølge The Guardian at man bør fortsette med testing og selvisolasjon som et effektivt virkemiddel for folkehelse, og at det også bør overføres til andre sykdommer, som andre luftveissykdommer som opptrer på vinteren.

Men professor Rowland Kao, epidemiolog ved Universitetet i Edinburgh, sier det er uunngåelig at det går mot endring.

– Så lenge det står i forhold til situasjonen i epidemien i Storbritannia, virker det ikke urimelig, sier han til The Guardian, og sier at de aller fleste som ønsker boosterdoser vil ha fått den i mars, som altså er måneden reglene trolig senest oppheves, med mindre noe overraskende skjer.

Da er også influensasesongen så godt som over, og man vet mer om hvordan nye covid-medisiner virker, påpeker han. Man er også da mindre inne, og har høy naturlig immunitet i befolkningen.

I Storbritannia har smittebølgen gått kraftig ned etter å ha vært svært høy rundt nyttår.

[ Åpnes for barn mellom 5 og 11: Bør du vaksinere barnet ditt? Ekspert svarer ]

– Avveining

I Norge har regjeringen lovet store lettelser i restriksjonene som skal varsles tirsdag kl. 19. Helsedirektoratet mener at tiltak bør kunne lettes på, men at en full gjenåpning ikke kan komme helt ennå. De anslår at med et stigende smittetrykk vil hele én av fem bli borte fra jobb samtidig, på grunn av koronasykdom.

En forkortet isolasjonstid kan derfor være en god løsning, sier Guldvog til P4.

– Nytten med det vil jo være å hindre at det blir et veldig høyt fravær på grunn av isolasjon. Men så vil jo det kunne innebære at noe flere blir smittet, sier han.

Mellom tre og fire millioner nordmenn vil ifølge Folkehelseinstiuttet smittes i vinter.

– Så blir det en avveining av disse to forholdene, om når vi skal innføre en slik ordning i Norge, sier Guldvog.

– Mindre effektivt nå

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet luftet overfor NTB fredag tanken om at symptomfrie personer som har korona, kan slippe isolasjon. Tiltaket er kanskje bare en femdel så effektivt nå, anslår han. Han sier at det å isolere folk med korona gir ulemper både for enkeltindividet og samfunnet.

Nå som en mildere variant er i omløp, og vi alle uansett trolig blir smittet, må vi ta en avveining på ett av de mest grunnleggende pandemitiltakene, sier han. FHI anslår at folk med korona må holde seg hjemme fordi de er syke i to dager. I tillegg kommer fire ekstra dager i lovpålagt isolasjon. For dem som ikke får symptomer, blir det seks isolasjonsdager uten at man er syke.

– Seks dagers pålagt isolering under trussel om straff er en ganske alvorlig frihetsbegrensning for en sykdom som for de aller fleste ikke er veldig alvorlig, sier Aavitsland til NTB.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen