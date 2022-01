Åtte land fratatt stemmeretten i FN

I et brev onsdag viser FNs generalsekretær António Guterres til at minimumsbeløpet som Iran må betale inn for å få tilbake stemmeretten, er på 18,4 millioner dollar, i overkant av 160 millioner kroner, mens Venezuelas regning er på 39,8 millioner dollar, over 347 millioner kroner.

Sudan må betale 2,6 millioner kroner, mens de fem øvrige landene – Kongo, Antigua og Barbuda, Guinea, Papua Ny-Guinea og Vanuatu – må betale mindre enn 655.000 kroner for å få tilbake stemmeretten.

FN-reglene slår fast at medlemsland blir fratatt stemmeretten i hovedforsamlingen når gjelden er lik eller større enn beløpet for hvert enkelt lands medlemskap over den siste toårsperioden.

