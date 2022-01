David Bowies musikkatalog solgt for milliardbeløp

Kjøperen av katalogen er musikkgiganten Warner Chappell Music, opplyste selskapet selv mandag.

De oppga ikke prisen for kjøpet, men bransjemagasinet Variety melder at summen for hele katalogen skal ha vært på over 250 millioner dollar.

Katalogen inkluderer hundrevis av sanger fra Bowies seksti år lange karriere, inkludert «Heroes», «Ziggy Stardust» og «Life on Mars?». Avtalen kom til etter flere måneder med forhandlinger mellom Warner og Bowies dødsbo.

Bowie ga ut 26 album i løpet av karrieren. Det siste, «Blackstar», ble utgitt to dager før Bowie døde i 2016, 69 år gammel.

