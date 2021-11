Russisk admiral påstår at Kursk sank etter kollisjon med Nato-ubåt

Uttalelsen kommer fra Vjatsjeslav Popov, som var sjef for Russlands nordlige flåte i 2000. Kursk eksploderte og sank under en øvelse i Barentshavet.

Den offisielle forklaringen er at drivstoff lekket fra en torpedo og eksploderte.

I et intervju med det statlige nyhetsbyrået Ria Novosti mandag sa Popov at en Nato-ubåt ved et uhell dunket borti Kursk mens den skygget den russiske ubåten på kloss hold.

Han mener den vestlige ubåten også fikk skader i ulykken, og at den sendte et nødsignal.

Har ikke bevis

Popov innrømmer imidlertid at han ikke har bevis som kan underbygge påstanden.

En talsmann for den russiske regjeringen nekter å kommentere Popovs påstand og viser til den offisielle etterforskningen.

Admiralen fikk den gang mye av skylden for den russiske marinens treige og kaotiske reaksjon etter ulykken. Han har tidligere kommet med samme påstand, men i det nye intervjuet kommer han med flere detaljer. Russiske medier har tidligere påstått at det var to amerikanske og en britisk ubåt i området da Kursk sank.

Kastet bort flere timer

Kursk sank 12. august 2000 etter to kraftige eksplosjoner. De fleste medlemmene av mannskapet døde umiddelbart, men 23 klarte å rømme til et rom bakerst i ubåten.

Der ventet de på hjelp, men den da svært ustrukturerte russiske marineledelsen kastet bort flere timer før de satte i gang et søk.

Myndighetene avviste også vestlig assistanse i flere dager mens de sendte miniubåter ned i et fåfengt forsøk på å hente opp de overlevende.

Fikk norsk hjelp

En hel uke etter ulykken inviterte Russland omsider norske dykkere ned for å få åpnet lukene, men da var alle døde. Etterforskningen konkluderte med at alle i mannskapet døde etter knappe åtte timer av kullosforgiftning.

– Den tragiske hendelsen med Kursk for 21 år siden preget også Norge som sjøfartsnasjon. 118 liv gikk tapt etter det en russisk granskning i 2002 konkluderte med var forårsaket av at en av ubåtens torpedoer eksploderte. Norge tilbød å bistå Russland i redningsarbeidet, sier pressevakt Forsvaret, Thomas Gjesdal, i en kommentar fra Forsvarsdepartementet til NTB mandag.

NTB har også sendt en henvendelse til Nato, som foreløpig ikke har kommentert saken.

Den russiske regjeringens kaotiske og mislykkede håndtering av redningsaksjonen var et sjokk for den russiske befolkningen og svært ødeleggende for president Vladimir Putins prestisje.

