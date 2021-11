Nær 30.000 mennesker rammet av klimadrevet hungersnød på Madagaskar

FN beskriver tirsdag situasjonen flere steder i øyrepublikken som hjerteskjærende. Øya opplever den verste tørken på fire årtier.

Verdens matvareprogram (WFP) opplyser at mer enn 27.800 mennesker nå lider av hungersnød i landet, og flere enn 1,3 millioner andre blir ansett for å være i en matvarekrise eller unntakstilstand.

– Utløst av klimaendring

– Dette er i bunn og grunn den eneste hungersnøden på jorda som er utløst av klimaendring, sa WFPs sjef på Madagaskar, Arduino Mangoni, til journalister i Genève i en videooverføring fra øya.

Andre land og områder som også er rammet av sult, er Jemen, Tigray-regionen i Etiopia og Sør-Sudan, men her er det konflikter som har vært den utløsende faktoren.

Mangoni advarte om at gitt utviklingen, kan klimaendringer utløse hungersnød andre steder i verden i de kommende månedene og årene.

– Vi ser tegn til det overalt, sa han.

Et halvt år til innhøsting

Mangoni la til at Madagaskar nylig gikk inn i en «mager årstid». Landet har et halvt år foran seg før den neste innhøstingen, hvis den i det hele tatt vil finne sted.

– Situasjonen fra nå og tilbake til mars-april, da det var ventet at man kunne starte innhøstingen, kan ikke annet enn å bli enda dårligere, advarte han.

WFP sa at organisasjonen umiddelbart trenger 69 millioner dollar for å kunne gi livreddende førstehjelp de kommende seks månedene.

Underernærte barn

En halv million barn på Madagaskar er akutt underernært, inkludert 110.000 som lider av kritisk underernæring, i realiteten et skritt fra døden.

Mangoni sa at hjelpearbeidere har hørt en rekke opplysninger fra mødre om at deres barn var døde, men la til at det er vanskelig å gi nøyaktige antall fra krisen, siden få fødsler og dødsfall blant små barn blir registrert i republikken.

Amnesty International oppfordrer også til øyeblikkelig hjelp for Madagaskar.

Nylig ba Amnesty regjeringen i Madagaskar og resten av verden om å trappe opp hjelpearbeidet i øyas sørlige del.

I forbindelse med en rapport som ble publisert i forkant av klimatoppmøtet i Glasgow, ber Amnesty rike land om å gi humanitær bistand og tilby økonomisk og teknologisk støtte for å hjelpe øynasjonen med å takle fremtidige klimaendringer. (NTB)

