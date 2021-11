Boris Johnson er forsiktig optimist på klimatoppmøte

Ifølge BBC startet han sin pressekonferanse tirsdag med å si at stillingen for verden har vært et tap på 5–1 når det gjelder klimaendring, men at den har klart å klore seg tilbake med et mål eller to … og kan gå til ekstraomganger.

En av journalistene fulgte opp Johnsons fotballsammenligning og spurte ham om den triste sannheten er at om Kina ikke er på banen, så vil verdenslaget ikke være i stand til å utligne.

– Dette er elefanten i rommet, er det ikke, ville Beth Rigby fra Sky vite.

[ To avtaler har løftet stemningen i Glasgow. Dette sier avtalene ]

Kineserne deltar uten presidenten

Johnson sa at president Xi Jinping (og president Vladimir Putin) bestemte seg for å ikke delta i Glasgow grunnet pandemien, og at det var noe man måtte respektere.

Men han la til at den kinesiske delegasjonen i Glasgow er på et svært høyt nivå, og at presidentens fravær ikke betyr at kineserne ikke deltar. Han viste blant annet til deres løfte om å bli utslippsnøytral innen 2060 eller før.

Utslippene fra Kina fortsatte å øke i 2018 og 2019, og landet er verdens største kilde til utslipp av CO2, med rundt 28 prosent av den globale utslippsmengden.

[ Lederne drar hjem: – Det er fortsatt helt åpent ]

Et spørsmål om tid

Den britiske statsministeren legger til at det er «nøkkelen» at Kina vil at klimautslippene skal nå toppen innen 2030 eller før.

– Spørsmålet er hvor mye før. Det er problemet. Det er en verden av forskjell mellom å nå toppen i 2030 … og nå toppen i 2025. Det er der vi holder trykket oppe, sa han på pressekonferansen. (NTB)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen