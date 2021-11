– Vi kan få ting gjort sammen

Grafikk: Dagsavisen

Hva handler COP26 om? Les flere saker her.

GLASGOW (Dagsavisen): – Det er i alle landenes egen interesse, sa USAs president Joe Biden om klimakampen, da han snakket til COP26 mandag ettermiddag.

– USA er tilbake ved bordet, sa Biden, og viste til at landet igjen har store klimaambisjoner.

Men det kreves store steg fra veldig mange nasjoner om klimatoppmøtet COP26 skal lykkes.

Den vanligvis så optimistiske og muntre Boris Johnson, som er vert for møtet, har fått et alvor over seg idet COP26 i Glasgow har startet.

– Det er ett minutt til midnatt, og vi er nødt til å handle nå, sa Boris Johnson i åpningstalen mandag, som innledet et to dagers toppledermøte.

Han sa at dersom man ikke tar klimaendringene på alvor i dag, blir det for sent, og trakk fram Greta Thunbergs uttrykk.

– Alle løftene vil ikke bli noe annet enn bla bla bla, sa Johnson.

For at møtet skal bli en suksess, forventes blant annet at verdens land kommer med klare mål som indikerer at 1,5-gradersmålet er innen rekkevidde. Verdens land er bedt om å sette mål for utslippskutt innen 2030 som fører til nullutslipp innen midten av århundret.

Skuffelse etter Roma

Det som kunne blitt et positivt oppspark til Glasgow fra Roma i helgen, der G20-landene hadde møte, ble møtt med skuffelse fra flere. FNs generalsekretær António Guterres tvitret at han dro fra Roma uten at håpet hans var oppfylt, men i det minste ikke gravlagt. G20 endte med en erklæring om at målet er å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader og bli karbonnøytrale innen «midten av århundret».

G20 er også enige om å stanse finansieringen av kullkraftverk i utlandet innen utgangen av 2021. G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, i tillegg til EU. Til sammen står de for 80 prosent av verdens utslipp.

Landene har imidlertid ikke kommet fram til en enighet om å fase ut sine egne eksisterende kullkraftverk. Dette ble det jobbet hardt for å forsøke å oppnå fra diplomater fra USA og EU, men land som Kina, India, Australia og Russland, som alle har økonomier som er sterkt avhengige av kull, sto imot dette, ifølge G20-kilder til Politico.

[ Guide til klimatoppmøtet i Glasgow: Hva må man lykkes med på COP26? ]

Kan de strekke seg lenger?

Håpet er likevel at landene i Glasgow skal strekke seg lenger for å nå klimamålene. Dette er øyeblikket for å levere sterkere mål og ambisjoner – mandag og tirsdag vil slå an tonen for konferansen som varer i nesten to uker. Nesten 200 land deltar på konferansen.

Storbritannias statsminister Boris Johnson, Frankrikes president Emmanuel Macron og FNs generalsekretær Antonio Guterres på plass ved COP26 mandag. (POOL/Reuters)

Hvert lands leder skal holde korte innlegg i løpet av de to dagene, og dette begynte mandag. Her er det håp om at de vil kunngjøre nye mål og løfter.

Men i tillegg til dette anses møtene som holdes mellom lederne og delegasjonene, både bilaterale og i mindre grupper, som svært viktige arenaer der arrangørene håper det skal skje ting. Etter en lang koronaperiode har det vært få fysiske møter, og det kan ha svekket forarbeidet til COP26. Fortsatt preger pandemien arrangementet, blant annet er enkelte ledere ikke på plass.

Men at mange ledere faktisk er her, er en anledning til å få til framgang. USAs president Joe Biden er blant dem som er på plass med en stor delegasjon. Han mener møtene ansikt til ansikt kan gjøre en forskjell, påpekte han søndag kveld i Roma, før han dro til Glasgow mandag morgen.

– Jeg har erfart at mine en-til-en-møter med så mange ledere, og viktigheten av sterke personlige relasjoner, aldri slutter å forbløffe meg, sa Biden.

– Man ser noen inn i øynene når man prøver å få noe gjort. De kjenner meg, jeg kjenner dem. Vi kan få ting gjort sammen, sa Biden, som skal ha egne møter med mange av lederne i Glasgow.

[ Men hva betyr det? Ordbok for klimatoppmøtet ]

Indias Modi viktig

At Indias statsminister Narendra Modi er på plass, anses som viktig. India er svært avhengig av kullindustrien, og India har ikke forpliktet seg til noen dato for nullutslipp.

Kina anses som den kanskje aller viktigste aktøren. President Xi er ikke til stede, men Kina har en stor delegasjon på plass i Glasgow. Russlands president Vladimir Putin er heller ikke til stede.

Blant lederne fra rundt 120 land som er i Skottland er Frankrikes Emmanuel Macron, Italias Mario Draghi, Tysklands Angela Merkel, Australias Scott Morrison. Fra Norge deltar statsminister Jonas Gahr Støre. Også klima- og miljøminister Espen Barth Eide er i Glasgow, og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim kommer senere i uka.

At topplederne kommer på starten av møtet sies å være viktig for å skape et momentum foran de resterende dagene. Etter at ledertoppmøtet på to dager er over, fortsetter konferansen med forhandlinger. Konferansen skal vare helt til 12. november. Da er håpet at man har gjort store framskritt på mange viktige områder, men forventningene er blandede.

Logistikken rundt COP26 skapte problemer mandag morgen, da tusenvis av mennesker sto stappet sammen i kø foran arrangementets områder.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Dette er målene for Glasgow-toppmøtet:

1. Sikre globale nullutslipp innen midten av århundret og holde 1.5-gradersmålet innen rekkevidde.

Verdens land er bedt om å sette mål for utslippskutt innen 2030 som fører til nullutslipp innen midten av århundret.

For å nå dette må landene:

Få fart på utfasing av kull

Begrense avskoging

Få fart på overgangen til elektriske kjøretøy

Stimulere til investering i fornybar energi

2. Tilpasse seg klimaendringer

Selv om verden kutter utslipp framover, vil klimaet uansett endre seg.

Klimatoppmøtet må tilrettelegge for at landene som rammes av klimaendringer:

beskytter og gjenoppretter økosystemer

bygger motstandsdyktig infrastruktur og jordbruk som forebygger ødeleggelser og tap av liv

3. Sikre penger

For å levere på mål 1 og 2 må utviklede land innfri det tidligere løftet om å gi minst 100 milliarder dollar i klimafinansiering til utviklingsland hvert år.

Også privat sektor og internasjonale finansinstitusjoner må bidra.

4. Jobbe sammen for å levere på målene

Cop26 må:

Få ferdig de detaljerte reglene som beskriver hvordan Parisavtalen skal iverksettes (Paris-regelboken).

Få fart på samarbeidet mellom regjeringer, næringsliv og sivilsamfunn.

Kilde: UKcop26.org

---