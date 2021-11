Raymond Johansen: – Byene er en del av løsningen

Grafikk: Dagsavisen

GLASGOW (Dagsavisen): En uvanlig samling passasjerer ankom Glasgow Central Station med toget fra London mandag: Politiske ledere fra byer over hele verden tok togturen sammen til klimakonferansen COP26 i den skotske storbyen, etter først å ha møtt hverandre i London. Oslos byrådsleder Raymond Johansen var i følget, sammen med ordførere og byrådsledere fra storbyer som blant annet London, Los Angeles, Paris, Barcelona og Seattle.

Anledning: Verdens byer må gå sammen om å bekjempe klimaendringene.

– Byene er både en del av problemet og en del av løsningen, sier Raymond Johansen i et intervju med Dagsavisen.

– Byer må ta ansvar

– For første gang i menneskeheten bor mer enn 50 prosent av verdens befolkning i byer, og byene står for mer enn 70 prosent av utslippene. Byer må ta mer ansvar, og det er lokalt at mange av klimatiltakene må skje, sier Johansen.

I 2050 vil 70 prosent av verdens befolkning bo i byer, påpeker han.

Klimavennlige transportløsninger er noe av det storbyer må innføre. Her syklister i Jersey city rett ved New York. (ANGELA WEISS/AFP)

Det er det såkalte C40, et nettverk for byer i verden som ønsker å bidra til lav- og nullutslippsløsninger, som har samlet seg. Nettverket startet for 16 år siden med 40 byer, men består i dag av 97 byer fra alle kontinenter. En av dem er Oslo, som har fått status som innovatørby.

– Oslo er både stor nok og liten nok til å være en modell og et teststed for utvikling av teknologi og modeller å jobbe på. Vi kan prøve ut nye løsninger raskere enn mange andre. Et eksempel er økningen av elbil i Oslo, der vi har sett et samarbeid mellom staten og lokale myndigheter, enkelt sagt ved at staten har gjort det billig å kjøpe elbil, mens vi som by har gjort det lett å bruke elbil, sier Johansen.

– Oslo var også første by i verden som har laget klimabudsjett, og nå ser vi det også på nasjonalt plan, sier byrådslederen.

Et klimamål for Oslo er å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå.

Sadiq Khan i førersetet

Men en rekke andre byer har også satt høye klimamål. London-ordfører Sadiq Khan har satt som mål å la London bli ledende i klimakampen.

– Jeg ønsker at London skal bli verdensledende i å takle luftforurensning og klimakrisen, slik at vi kan skape en lysere framtid for byen, sa Khan nylig i et intervju med London-radiostasjonen LBC.

– Derfor har jeg forpliktet meg til at London når nullutslipp i 2030, raskere enn noen annen sammenlignbar by, og det er derfor vi har en klimaplan som er på høyde med de høyeste ambisjonene i Parisavtalen, sier Khan.

Under konferansen i Glasgow tar Khan over som leder av C40-nettverket, etter Los Angeles-ordfører Eric Garcetti. Flere kjente bypolitikere har vært engasjert i nettverket. London-ordfører Ken Livingstone ble den første lederen, og tidligere New York-borgermester Michael Bloomberg har vært leder og styreleder.

C40 har som mål for sine medlemsbyer at de skal ha halvert sine utslipp innen et tiår. Mange storbyer verden over er hardt rammet av klimaendringene. Siden de er folkerike rammer dette også mange mennesker.

Byer står for de fleste klimautslippene, og mange av dem som rammes av klimaendringer, bor i byer. Her fra flom i London i juli. (JUSTIN TALLIS/AFP)

I forkant av COP26 har kampanjen Cities Race to Zero skutt fart – en global kampanje for å få med seg mange av verdens byer, målet har vært 1000 byer, på å sette klimamål som er i tråd med Parisavtalen.

Balansegang

Raymond Johansen sier han og de andre bypolitikerne i nettverket håper å påvirke resultatene av forhandlingene i COP26, i tillegg til å lære av hverandre og bygge nettverk. Han sier at både byer og andre aktører som faktisk skal gjennomføre klimatiltakene har en større rolle på årets toppmøte enn det som har vært vanlig tidligere.

Raymond Johansen med London-ordfører Sadiq Khan og Los Angeles-ordfører Eric Garcetti. (Åsne Gullikstad)

Selv har han satt som mål at Oslo skal være foregangsby på flere områder, blant annet når det gjelder reduksjon av utslipp fra bygg og anlegg, som er en stor utslippskilde: Det står for 23 prosent av verdens utslipp.

Byene står for mange klimautslipp fra bygg og anlegg, men også særlig fra transport og avfallshåndtering.

Men det må gås en balansegang når man skal innføre klimapolitikk, mener Johansen.

– Det er viktig at det ikke framstår som «middelklasseprosjekter» som skaper avstand mellom folk. Vi har en stor forpliktelse til at pekefingeren ikke blir så lang at den stikker folk i øynene. Om man ikke greier å få nok folk med på laget, lykkes man ikke, sier Johansen, som mener Oslo så langt har plukket «lavthengende frukt» i klimapolitikken.

– Heretter blir det vanskeligere. Men det er viktig å vise at grønn økonomi og grønt skifte er forutsetningen for gode liv.

Dette er målene for Glasgow-toppmøtet:

1. Sikre globale nullutslipp innen midten av århundret og holde 1.5-gradersmålet innen rekkevidde.

Verdens land er bedt om å sette mål for utslippskutt innen 2030 som fører til nullutslipp innen midten av århundret.

For å nå dette må landene:

Få fart på utfasing av kull

Begrense avskoging

Få fart på overgangen til elektriske kjøretøy

Stimulere til investering i fornybar energi

2. Tilpasse seg klimaendringer

Selv om verden kutter utslipp framover, vil klimaet uansett endre seg.

Klimatoppmøtet må tilrettelegge for at landene som rammes av klimaendringer:

beskytter og gjenoppretter økosystemer

bygger motstandsdyktig infrastruktur og jordbruk som forebygger ødeleggelser og tap av liv

3. Sikre penger

For å levere på mål 1 og 2 må utviklede land innfri det tidligere løftet om å gi minst 100 milliarder dollar i klimafinansiering til utviklingsland hvert år.

Også privat sektor og internasjonale finansinstitusjoner må bidra.

4. Jobbe sammen for å levere på målene

Cop26 må:

Få ferdig de detaljerte reglene som beskriver hvordan Parisavtalen skal iverksettes (Paris-regelboken).

Få fart på samarbeidet mellom regjeringer, næringsliv og sivilsamfunn.

Kilde: UKcop26.org

