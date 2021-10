Koronavaksinering: – Ulikhetene er groteske

Hvem: Håkon Ødegaard

Hva: Kommunikasjonssjef i Norsk Folkehjelp

Hvorfor: Norsk Folkehjelp har kritisert skjevfordelingen av koronavaksiner





Håkon Ødegaard, kommunikasjonssjef i Norsk Folkehjelp. (Werner Anderson )

Kun fem prosent av Afrikas befolkning er nå fullvaksinert, mens tallet i Europa er 54 prosent. Hva er konsekvensene av denne skjevheten?

– Ulikhetene vi nå er vitne til er groteske. Verden klarte på rekordtid å utvikle vaksinen, men det internasjonale samfunnet har fullstendig feilet i å sikre tilgang og rettferdig fordeling, og at de mest utsatte og sårbare skal få først. Norge må også gå i seg selv, vi har bidratt til skjevheten gjennom oppkjøpene via EU. Vi har kjøpt langt flere vaksiner enn vi trenger selv, på bekostning av andre.

Konsekvensene har vi ennå ikke oversikt over, men ulikhetene som var der fra før har blitt enda mer forsterket. Det er anslått at land som ikke får vaksinert sine innbyggere vil tape mer enn tre trillioner dollar. For første gang på 20 år har vi en vekst i antall ekstremt fattige. Gjeldsnivåene øker, pandemien har rammet kvinner og likestillingskampen svært hardt, millioner av barn har mistet skolegang og jobber forsvinner. Autoritære regimer strammer inn ytterligere, og rommet for demokratiske krefter innsnevres. Det er dramatisk, og kunne sett annerledes ut.

Tidligere statsminister i Storbritannia, Gordon Brown, er WHO-ambassadør for global helsefinansiering. Han har nå foreslått en kriseaksjon der rike land umiddelbart skal sende ubrukte vaksiner til Afrika gjennom vaksinealliansen Covax de neste månedene – og sier at 240 millioner kan sendes allerede denne måneden. Hva syns du om forslaget?

– Det er en kunstig skapt krise. Hadde Norge og EU stemt for et midlertidig patentunntak i WTOs Trips-råd for ett år siden hadde vi ikke trengt denne aksjonen. Pfizer har sendt ni ganger flere vaksiner til Sverige enn alle lavinntektsland til sammen – det sier sitt.

Forslaget om denne aksjonen er et varsku om hvor ille det står til, og bør støttes opp om, for å redde liv her og nå. Men det er klart at afrikanske land heller vil være herre over egne vaksinebestillinger enn å være avhengige av uforutsigbare donasjoner av restlagre fra Europa med kort holdbarhetsdato. Det er ikke lett å planlegge nasjonal massevaksinering på disse betingelsene. Det skaper økt mistillit i befolkningen og kan bidra til mer vaksineskepsis.

Tidligere statsminister i Storbritannia, Gordon Brown, som nå er ambassadør for global helsefinansiering i FN, mener det må bli fortgang på vaksinering i Afrika. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Mange vestlige land gir nå en tredje dose til sine innbyggere. Dere har kritisert bruken av tredje dose – hvorfor?

– Det er ingenting som er revolusjonært ved forslaget om å utsette vaksinasjon av friske nordmenn. Vi bare støtter en innstendig oppfordring fra Verdens Helseorganisasjons leder, Tedros Ghebreyesus. Jeg lurer på om regjeringen hadde fulgt rådet om det hadde vært Gro Harlem Brundtland som fortsatt satt i direktørstolen i Verdens helseorganisasjon? Vaksinene må gå der de trengs mest, og vil redde flest liv. Det er ikke her i Norge. Dessuten har vi bred støtte i befolkningen: Tre av fire nordmenn har sagt at de gjerne utsetter sin tredje dose i et halvt år hvis det kan øke vaksinasjonsgraden i andre land.

Når tror du alle som ønsker vaksinen har fått den også i Afrika?

– Jeg er optimist, og tror at Norge tar initiativ til et omforent forslag i WTOs Trips-råd nå før jul som sikrer patentunntak slik at verden får opp produksjonen og tilgangen på vaksiner. Da vil Afrika ha nok tilgang i løpet av 18 måneder.

[ Sør-Afrika er unntak i Afrika og har nok vaksiner til voksne - men presidenten vil ha fortgang ]

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Mange, men en jeg stadig anbefaler andre er: «Fukta din aska» av Ernst Brunner, en fiktiv biografi om Carl Bellmann.

Hva gjør deg lykkelig?

– Mine tre vakre barn og min kloke kone.

Hvem var din barndomshelt?

– Det var nok mine foreldre.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg kan dominere forsamlinger for mye.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Drikker med gode kamerater og spiller balut (terningspill journ.anm.) i Oslo Balutkompagni.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Mye! Spesifikt mot rasisme og generelt mot ulikhet og urettferdighet.

Er det noe du angrer på?

– Altfor mye, spalten er for liten.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Min venn Geir Kamsvåg, han har alltid en morsom kommentar.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen