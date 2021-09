Danskene fjerner de siste koronarestriksjonene

Med det forsvinner kravet om koronapass på danske nattklubber, diskoteker og tilsvarende. Tidligere var det indikert at dette tiltaket skulle vare til 1. oktober. I tillegg opphører modellen for automatiske lokale nedstenginger, på datoen halvannet år etter den første store koronanedstengingen av landet.

– Epidemien er under kontroll, vi har rekordhøye vaksinasjonstall, fastslo helseminister Magnus Heunicke i slutten av august.

Han understreket imidlertid at selv om tiltakene per nå ikke er nødvendige, så er pandemien ikke over. Dersom koronaviruset igjen truer viktige samfunnsfunksjoner, vil regjeringen reagere hurtig.

R-tall under 1

Denne uken var R-tallet, som sier hvor mange en smittet person smitter videre, beregnet til å være på 0,7 i Danmark. Det står i sterk kontrast til i Norge. Her har det gjennomsnittlige R-tallet vært på 1,3 siden 7. august. En mer usikker modell estimerer at det norske R-tallet var 1,1 for en uke siden, opplyste Folkehelseinstituttet i den siste ukerapporten.

Danske helsemyndigheter viderefører imidlertid en del anbefalinger, for eksempel om isolasjon for nærkontakter av smittede.

Allerede 1. september ble mange, mer omfattende restriksjoner fjernet. Da slapp danskene kravet om koronapass på innendørs serveringssteder, store kulturarrangementer og blant annet treningssentre. Utesteder fikk lov til å holde åpent etter klokken 2.

Norsk utsettelse

Svenskene fjerner de fleste av sine koronarestriksjoner 29. september, med beskjed om at vaksinerte i prinsippet kan leve som normalt etter det.

20. juni innførte den norske regjeringen trinn tre av gjenåpningen, med opphevelse av den nasjonale skjenkestoppen og åpning av breddeidretten for voksne over 20 år. Siden den gang har trinn fire blitt utsatt flere ganger. Det har blant annet medført en videreføring av innslippsstopp ved midnatt og krav om bordservering på utesteder.

2. september varslet regjeringen at gjenåpningen igjen utsettes, men at neste steg blir en fullstendig gjenåpning og tilbakeføring til normaltilstanden. Dette fordrer imidlertid økt grad av fullvaksinering og bedre kontroll over situasjonen i skolene.

