Elon Musk vil lage menneske-robot som gjør enkelt, kjedelig og farlig arbeid

Dette skriver avisen The Guardian.

To eksempler på oppgaver som roboten vil være egnet til, ifølge Musk, er å stramme feste bolter på en bil eller å plukke dagligvarer i en butikk. Han har også forespeilet at roboten vil få stor betydning for økonomien i samfunnet, og at den vil kunne bli en løsning for næringer med mangel på arbeidskraft.

Ifølge Musk skal roboten være 170 centimeter høy og veie 56 kilo.

Han beskrev arbeidet med roboten som en forlengelse av Teslas utvikling av selvkjørende biler, og sa at roboten vil ha den samme datachippen og det samme navigasjonssystemet som disse bilene.

CNN skriver at Musk tror roboten vil gjøre det nødvendig med en offentlig grunnlønn, fordi den vil eliminere behovet for det meste av manuelt arbeid.

Sa ingen ting om framdrift

Da Musk la fram planene på et arrangement i regi av Tesla gav han imidlertid ingen indikasjoner på at det er framdrift i prosjektet, ifølge The Guardian. Og i stedet for å vise fram en prototyp hadde han hyret en skuespiller med et robotkostyme, som break-danset til elektronisk musikk.

The Guardian skriver at flere selskaper – blant annet Google, har laget roboter som går på to bein, men at de er store, tunge maskiner som minner lite om den roboten Musk har beskrevet.

Torsdag gikk Musk forbi franske Bernard Arnault, som er styreleder og sjef i LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE, og er nå verdens nest rikeste mann. Forbes melder fredag at Musk er god for 177,4 billion dollars, eller cirka 1600 milliarder norske kroner. Med det er han bare snaue åtte milliarder kroner bak Amazon-sjef Jeff Bezos som fortsatt er verdens rikeste mann med 185 billion dollars i formue.

