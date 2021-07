Uavhengig representant kan gi Löfven ny periode som statsminister

Den partiuavhengige Amineh Kakabaveh gjorde det tirsdag klart hvordan hun vil stemme.

– Jeg vil la Stefan Löfven slippe til. Jeg har et ansvar, og hele Sverige venter, sa hun etter et møte med Socialdemokraterna.

Under samtalen lovet justisminister Morgan Johansson å komme representanten i møte i flere saker.

[ https://www.dagsavisen.no/debatt/kommentar/2021/07/06/polsk-riksdag-i-sverige/ ]

Kakabaveh, som tidligere representerte Vänsterpartiet, sier at et stort antall saksområder ble berørt på møtet, blant annet likestilling, ressurser til kommuner og amt, flere midler til velferden og mer til de verst stilte pensjonistene.

TT skriver at Löfven etter denne avklaringen ligger an til å skaffe seg det magiske antallet på 175 mandater. Han må ikke nødvendigvis få et flertall av representantene, men det må ikke være flere som stemmer imot ham enn med ham.

I forveien har tre andre partier – Centerpartiet, Miljøpartiet og Vänsterpartiet – sagt at de vil støtte Löfven hvis han kommer dem i møte på en rekke punkter.

