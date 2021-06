ISRAEL (Dagsavisen): Det så lenge så lovende ut i Israel. Statsminister Benjamin Netanyahu hadde sikret landet millioner av vaksiner, og smitten falt i takt med at stadig flere millioner ble vaksinert. Landet åpnet fullstendig opp igjen for kort tid siden.

Men så slo viruset til igjen. I to byer, Modein øst for Tel Aviv og Binyamina nord i landet, spredte den såkalte deltavarianten (tidligere kalt indiske varianten) seg raskt blant den mest mottakelige av alle grupper: de ikke-vaksinerte barna. I Binyamina er skoler nå stengt, mens flere hundre familier er satt i karantene. Og vel så bekymringsverdig, en tredjedel av de flere hundre smittede voksne hadde fått begge doser av Pfizers koronavaksine.

– Det føles som om vi går tilbake i tid, sier Liron Wolfgur, en 47 år gammel kvinne fra den vanligvis så stille lille byen Binyamina.

Dagsavisen møter henne ved en lekeplass som nå brukes til testing for koronaviruset. Titalls mennesker står i kø bak henne.

– Min datter på 12 sitter hjemme i karantene, men heldigvis er hun nok frisk, sier Wolfgur til oss.

Men koronaledelsen i Israel frykter at ting kan komme ut av kontroll.

– Vi anser dette som et nytt utbrudd, sa Israels statsminister Naftali Bennett da han møtte pressen på Ben Gurion-flyplassen utenfor Tel Aviv tirsdag denne uka. (RONEN ZVULUN/Reuters)

Ny smitte etter brudd på reglene

– Dette er forferdelig irriterende, for dette skjedde som følge av at to menn ikke fulgte koronareglene, sa professor Ran Balicer, lederen av landets koronastrategi, til israelsk radio sist tirsdag.

I begge tilfeller skal det ha dreid seg om menn som kom hjem etter reise i utlandet, den ene av dem hadde vært på Kypros. Som alle som krysser landets grenser ble mennene sjekket på flyplassen, og skulle ha holdt seg i isolasjon etter å ha mottatt en positiv covid-19 test. I stedet smittet de sine barn, som deretter smittet andre barn på skolen.

Mange israelere, som allerede har vært gjennom tre perioder med lengre nedstengninger, er bekymret. Regjeringens beslutningsforum i koronaspørsmål, som var blitt langt ned, er nå aktivt igjen.

– Vi anser dette som et nytt utbrudd, sa statsminister Naftali Bennett etter et møte på Ben Gurion flyplassen utenfor Tel Aviv tidligere i uka.

Israel vurderer nå igjen å begrense innreise til landet til et minimum. I tillegg snakkes det om hvorvidt folk nok en gang skal bli pålagt å gå med munnbind. Det er hovedsakelig den såkalte deltavarianten av koronaviruset som nå sprer seg.

Utviklingen i Israel vil ha konsekvenser for resten av verden fordi den sier noe om at ikke engang massiv vaksinering nødvendigvis er nok for å stanse pandemien så lenge barn og ungdom ikke vaksineres. Hvorvidt barn skal vaksineres er et spørsmål som diskuteres i hele verden, også i Norge.

[ FHI avgjør snart om 16-17-åringer skal få koronavaksine. Bør barn og unge få vaksinen? Her er grunnene for og imot (+) ]

Skeptiske til vaksinering av barn

I mai besluttet Israel å la unge ned til 12 år få Pfizers koronavaksine. Barn blir innkalt til vaksinetime på samme måte som voksne, ved hjelp av tekstmeldinger til foreldrenes telefoner. Statssekretær Chezi Levi i helsedepartementet sa onsdag at det ikke er riktig å si at landet har situasjonen under kontroll, og han oppfordret alle unge til å la seg vaksineres.

– Vi har undersøkt vaksinens bieffekter, og har kommet til at vaksinen er effektiv og god. Risikoen ved å ta vaksinen er langt lavere enn risikoen ved å bli syk, sa Levi i et nettmøte som ble sendt offentlig.

Men tilstrømmingen til vaksinesentrene har vært begrenset, kun rundt 30.000 unge er foreløpig vaksinert. Flere israelere frykter at Pfizer-vaksinen, som er basert på en ny medisinsk teknologi kalt mRNA, kan få ukjente bivirkninger som om mulig kun vil bli kjent om noen år.

I håp om å overbevise flere foreldre, har de israelske myndighetene startet en omfattende reklamekampanje. En ekspert er oppgitt.

– Det er rett og slett galt det som sies om at vaksinen kan få alvorlige følger om ti-femten år, sa Tzachi Grossman, ansvarlig for et massevaksineringsprogram, til israelsk radio tirsdag.

Myndighetene viser også til at millioner av unge i USA har fått vaksinen. Oppblomstringen i koronasmitte de siste dagene har bidratt til en ny tilstrømning til vaksinesentrene i Israel, inkludert også av ungdommer. Av en befolkning på rundt 9 millioner mennesker har nå 5,5 millioner israelere fått begge doser av Pfizers koronavaksine.

Lenge var blant annet ultraortodokse jøder og palestinske israelere mer skeptiske til vaksinen, og antallet vaksinerte i de gruppene var i flere måneder under gjennomsnittet i landet. Men hovedgruppen i dag som ikke er vaksinert er barn opp til 12 år og flesteparten av ungdommene i gruppen 12 til 16 år.

[ Hvorfor blir noen få smittet tross vaksine? Dette kan gjøre deg mer utsatt (+) ]

Innfører advarsel på vaksiner

Tidligere denne uka bestemte amerikanske helsemyndigheter å føre opp en advarsel om hjertebetennelse på koronavaksiner basert på mRNA-teknologien. Dette gjelder vaksinene fra Pfizer/Biontech og Moderna, skriver NTB.

Konklusjonen kom etter gjennomgang av 323 bekreftede tilfeller av myokarditt (hjertemuskelbetennelse) og perikarditt (hjerteposebetennelse) hos over 50 millioner vaksinerte tenåringer og unge voksne fra 12 til 29 år i USA. Datagrunnlaget er basert på tall til og med 11. juni.

309 av de 323 tilfellene endte med sykehusinnleggelse. De fleste tilfellene berører mannlige pasienter, og flesteparten av tilfellene har oppstått etter dose nummer to. Det er ingen dødsfall knyttet til de 323 tilfellene og nesten alle er skrevet ut av sykehus igjen.

Det er en sannsynlig forbindelse mellom vaksinasjonene og de sjeldne tilfellene av hjertebetennelse, men fordelene oppveier klart risikoen, slår helsemyndighetene fast.

– Heldigvis er det svært sjeldne hendelser, og når de først oppstår, er det stort sett i mild grad, sier Henry Bernstein, som er barnelege og medlem av ekspertpanelet i regi av Centers for Disease Control and Prevention (CDC) som tok avgjørelsen sist onsdag, i følge NTB.

Hold deg oppdatert: Få daglige nyhetsbrev her.