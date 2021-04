Amazon har drevet et skittent spill, mener amerikansk LO etter tap i historisk avstemning

Det ble altså ikke fagorganisering ved Amazon-anlegget i Bessemer, Alabama. Nær 6.000 arbeidere fikk muligheten til å si ja eller nei til fagorganisering ved anlegget. 3.041 av dem valgte å stemme, og det foreløpig uoffisielle resultatet ser slik ut: 1.798 nei-stemmer, mot 738 ja-stemmer. Avstemninga ble grunnet korona gjennomført via poststemmer mellom 8. februar og 29. mars.

Nesten 600 stemmer ble ikke talt med grunnet uenighet om gyldigheten – men disse ville altså uansett ikke vært nok til å endre på resultatet.

Men det klare nei-flertallet til tross: Siste ord er langt fra sagt ved Amazons anlegg i Bessemer.

Amerikansk LO: – Skittent spill

Den amerikanske søsterorganisasjonen til LO, AFL-CIO (The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations), skryter av en historisk innsats av Amazon-arbeiderne etter nederlaget. De mener at forsøket på fagorganisering kun ble stoppet på grunn av skittent spill fra arbeidsgiveren.

– Amazon har brukt millioner av dollar på trusler – bare fordi de ansatte ønsker medbestemmelse på jobben. Dette kommer fra verdens største selskap med en eier som tjener mer i minuttet enn en ansatt gjør på to-tre år, sa AFL-CIO-leder Richard Trumka i et intervju med Bloomberg, og sikter til styrtrike Jeff Bezos, eier og inntil nylig toppsjef i Amazon.

– Mobbet og truet

Amazon opprettet blant annet en egen nettside der de tydelig sa at fagorganisering var unødvendig for Amazon-arbeidere. Arbeidsgiveren hengte også opp plakater både innenfor og utenfor dørene på anlegget, til og med på do, der den tydelig beskjeden var å stemme nei til fagorganisering. Flere ansatte har også rapportert om informasjonsmøter med oppmøteplikt, der temaet var fagorganisering.

– Vi hadde flertallet av de ansatte med oss da vi krevde denne avstemningen. Så startet Amazon med sine møter. Der de ble mobbet og truet. Men vi skal nok få til en fagforening der til slutt, understreker Trumka i Bloomberg-intervjuet.

Formell klage til arbeidstilsyn

Amazon på sin side avviser å ha gjort noe galt.

– Det var lett å spå at fagbevegelsen ville si at vi vant valget fordi vi truet de ansatte. Sannheten er at våre ansatte hørte langt mer anti-Amazon-meldinger fra fagbevegelsen, myndighetene og mediene enn de hørte fra oss. Og Amazon vant ikke – våre ansatte valgte å stemme imot fagforening, skriver Amazon i en uttalelse.

Allerede samme dag som tellinga var unnagjort, kunne fagforbundet RWDSU fortelle at de sendt klage til NLRB om at Amazon ikke har fulgt spillereglene. Det er RWDSU som er forbundet som eventuelt ville organisert de ansatte i Aamazon. Forbundet har nå krevd en høring der vil bevise at Amazon har påvirket valget – og dermed at NLRB skal underkjenne resultatet.

NLRB (National Labor Relations Board) er et slags amerikansk arbeidstilsyn som overvåker amerikanske arbeidslover i privat sektor. Det er også der man søker om å få avholde valg om hvorvidt det skal dannes en fagforening på en bedrift.

– Vi godtar ikke Amazons løgner, bedrag og ulovlige oppførsel. Derfor har vi nå levert vår formelle klage på deres ulovlige inngripen under avstemningen. De visste godt at de ansatte ville støttet fagorganisering om de ikke gjorde alt de kunne for å påvirke, sier forbundsleder Stuart Appelbaum i en uttalelse.

Full krangel om postkasse

I klagen til RWDSU spiller også en postkasse en sentral rolle. Fagforeningsvalget på Amazon ble nemlig avholdt via poststemmer, grunnet korona. Amazon søkte da NLRB om å få satt opp en avstemningspostkasse inne i lokalet – og fikk nei.

Da satte de istedenfor opp postkassa utenfor. Noe RWDSU mener påvirket valget.

– Det ga Amazon en klar mulighet til å true de ansatte. Vi krever en grundig undersøkelse av måten Amazon korrumperte dette valget, sier forbundsleder Appelbaum.

Forbundet har altså klaget Amazon inn for det regionale kontoret til NLRB.

Politisk styring

Videre saksgang er nokså komplisert, men det hele kan ende i en høring i det nasjonale styret til NLRB. Det hører med til historien at NLRB er et politisert organ i amerikansk arbeidsliv. Allerede samme dag som Joe Biden ble innsatt som president, sparket han Peter Robb, NLRBs republikanske styreleder utpekt av Donald Trump. Biden pekte ut den eneste demokraten i styret som leder. Riksrevisjonen har slaktet Robbs håndtering av NLRB – og republikaneren har styrt organisasjonen i mer arbeidsgivervennlig retning.

President Biden har altså startet sin reform av NLRB – som igjen kan påvirke hvordan det går med fagorganiseringa i Amazaon i Alabama.

