Oljelobbyister mener Netflix-film hjernevasker barn

Filmen dreier seg om familien til fantasifiguren «Bigfoot», og har fått svært dårlig mottakelse av anmelderne. Men The Guardian melder at det ikke er den stive dialogen eller forvirrende handlingen som gjør at kanadierne slakter den. Grunnen er at den «sprer løgner2 om olje- og gassindustrien».

– Den gjør arbeiderne til skurker, og glemmer at industrien har forpliktet seg til miljøvern, uttaler lederen for Canadian Energy Centre.

Har lansert kampanje

I filmen skal et energiselskap sprenge en bombe i et dalstrøk i Alaska, slik at det skal fylles med olje. Det er dette som har ført til at Canadian Energy Centre har tent på alle plugger.

Nå har de lansert en kampanje mot filmen, og kaller den før propaganda mot olje og gass. Siden det er en familiefilm, beskyldes produsentene for å hjernevaske barn.

– Våre barn er nøkkelen til fremtiden – men de kan ikke lykkes om de blir feilinformert, heter det i kampanjen.

De mener videre at over 1000 mennesker har tatt kontakt med dem i forbindelse med filmen.

Ikke så langt fra virkeligheten

Filmprodusentene har enda ikke svart på beskyldningene om å bedrive hjernevask og feilinformasjon. The Guardian skriver videre at anklagerne Canadian Energy Centre er etablert av United Conservative Party i delstaten Alberta. Samtidig har det nasjonale konservative partiet vedtatt at de ikke anser klimakrisen som ekte.

Canadian Energy Centre har også beskyldt journalister som skriver kritisk om energiindustrien for å være finansiert fra utlandet. Så langt har ikke beskyldningene vist seg å stemme.

Også historikere har meldt seg på i samtalen om filmen. De mener den ikke er så langt fra virkeligheten. I etterkrigstiden bestemte nemlig myndighetene i delstaten seg for å detonere en kjernefysisk enhet, med mål om å frigjøre olje. Planen ble lagt på hylla noen år senere.