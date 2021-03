En måned som president: Dette har Joe Biden gjort

Lørdag er det en måned siden Joe Biden 20. januar ble tatt i ed som president i USA. Overskriftene har i stor grad fortsatt handlet om forgjengeren. Men mens Kongressen har gjennomført en lyn-riksrettssak mot Donald Trump, har Joe Biden konsentrert seg om å kaste om mest mulig på politikken han etterlot seg.

Siden han ble president har Biden signert en hel rekke presidentdekreter, som ikke trenger godkjenning i Kongressen. Han har dessuten begynt på to store umiddelbare mål: Å få gjennom en gigantisk økonomisk krisepakke og iverksette storstilt koronavaksinering.

Her er noe av det Joe Biden har gjort i løpet av sin første måned som president:

Covid-19:

* Biden har blant annet signert presidentordre om å innføre som obligatorisk å ha på seg munnbind når man oppholder seg på føderal eiendom og når man reiser mellom delstater med buss, tog og fly.

* Han har også etablert en egen responskoordinator for covid-19, og en gruppe som skal koordinere koronatesting.

* Biden har satt som mål å vaksinere 100 millioner amerikanere de første 100 dagene. Med dagens tempo vil målet bli nådd med god margin, men enkelte eksperter har sagt at målet uansett ikke var spesielt høyt.

* Han har lagt fram en økonomisk handlingsplan på 1.900 milliarder dollar for å gjenreise økonomien etter koronapandemien.

* USA har sluttet seg til det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax, som det ikke var en del av under Trump. Covax skal sikre vaksiner til lav- og mellominntektsland. Biden varslet på det digitale G7-toppmøtet fredag at USA vil bidra med 34 milliarder kroner til Covax.

Klima:

* USA sluttet seg fredag 19. februar formelt til Parisavtalen. Allerede samme dag som han ble innsatt som president, undertegnet Biden en presidentordre om at USA på nytt skal delta i det internasjonale klimasamarbeidet og igjen slutte seg til avtalen, som forplikter verdens land til å bidra i kampen mot klimaendringene.

* Biden har varlset et internasjonalt klimatoppmøte 22. april. USA skal lede møtet, som holdes på Jordens dag, «Earth Day», som også er femårsdagen for signeringen av Parisavtalen.

* Biden stoppet utbyggingen av oljeledningen Keystone XL på sin første dag som president.

* Han har undertegnet en ordre om midlertidig stans i ny olje- og gassleting på føderal grunn.

Innvandring:

Demokratener i Kongressen la torsdag fram Joe Bidens forslag til innvandringsreform i Kongressen. Den skal gi mulighet til amerikansk statsborgerskap for 11 millioner såkalt papirløse innvandrere, blant dem mange landarbeidere og folk som har fått midlertidig beskyttelse på grunn av naturkatastrofer i hjemlandet, en vei til statsborgerskap.

Biden ønsker også å la de såkalte «Dreamers», unge som ble brakt ulovlig til USA av foreldrene da de var små, få søke om permanent opphold, og statsborgerskap etter tre år. De fikk midlertidig beskyttelse av Barack Obama. Donald Trump ble stoppet av landets høyesterett da han forsøkte å få slutt på programmet.

Tidligere forsøk på å innføre store innvandringsreformer har vært vanskelig, og vil bli det nå også. I Senatet trengs ti republikanske stemmer i tillegg til de 50 fra Demokratene, noe som ikke virker sannsynlig.

Biden har også signert flere presidentordrer om innvandring, blant annet:

* Oppheving av det kontroversielle innreiseforbudet fra overveiende muslimske land som ble innført under Trump.

* Stans av byggingen og finansiering av muren til Mexico.

* Etablering av en gruppe som skal gjenforene barn som ble separert fra foreldrene sine av amerikanske myndigheter ved grensen under Trump-administrasjonen.

Helse

* Munnkurvregelen under Donald Trump, den såkalte «global gag rule», stanset amerikansk pengestøtte til organisasjoner som tilbyr eller gir informasjon om abort, både i USA og i verden for øvrig. Det har fått konsekvenser for mennesker, særlig kvinner og jenter, på bakken verden over. Nå er den strøket. President Joe Biden har undertegnet en presidentordre som har avskaffet forgjengerens politikk på området, som offisielt kalles Mexico City Policy.

* Biden har meldt at USA blir værende i Verdens helseorganisasjon, WHO, som Donald Trump i fjor kunngjorde at USA skulle ut av.

* Biden har undertegnet en presidentordre om å styrke Medicaid og Affordable Care Act (Obamacare), som åpner for en tre måneder lang periode fra 15. februar til 15. mai for å la flere amerikanere få helseforsikring under pandemien.

Internasjonalt

Mange av initiativene nevnt ovenfor gjelder internasjonale forhold, som avskaffelsen av munnkurvregelen, bidraget til vaksinesamarbeidet Covax, og at USA melder seg inn i Paris-avtalen og blir værende i WHO.

I tillegg er dette noe av hva Biden har varslet vedrørende internasjonale forhold:

* USA takker ja til en invitasjon fra EU om å gjenoppta diskusjoner om «den diplomatiske veien videre når det gjelder atomforhandlingene med Iran», ifølge amerikansk UD, melder NTB fredag. Trump trakk i 2018 USA fra avtalen og gjeninnførte harde sanksjoner mot Iran. Ett år senere kunngjorde Iran at de trakk seg fra deler av avtalen. Biden har gjort det klart at han ønsker å gjenoppta avtalen med Iran, men har til nå krevd at iranerne tar det første skrittet.

* Joe Biden varsler mer samarbeid internasjonalt på alle plan, herunder også Nato, som Donald Trump var sterkt skeptisk til og snakket om å trekke USA ut av. – Jeg vil gjenoppbygge og gjenetablere alliansene våre, og jeg vil begynne med Nato, sa Biden i samtale med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i slutten av januar.

* USA vil igjen slutte seg til FNs menneskerettighetsråd, som president Donald Trump trakk USA ut av for tre år siden, varslet Bidens utenriksminister, Antony Blinken, nylig.

