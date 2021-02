Med over 45.000 døde så langt i pandemien rundet California denne uka New York som den delstaten i USA med flest døde totalt.

Men pandemien rammer ekstremt skjevt både geografisk og demografisk i California. Et stykke fra de rike områdene man forbinder med Hollywood, i et område litt sør i Los Angeles, finner man det hardest rammede sykehuset i det hardest rammede området – det er blitt et episenter i episenteret av USAs pandemi nå.

Les også: Ingen vaksiner er satt i Australia, likevel lever de nesten helt som normalt. Dette er årsakene (+)

Flest latinoer

California er den mest folkerike staten i USA og har lenge hatt flest tilfeller. Nå har det altså også flest døde, i relle tall. Sett i forhold til folketall har mange stater høyere dødstall, men i California er enkelte områder ekstremt hardt rammet.

Millionbyen som er mest kjent for Hollywood og glamor huser også svært fattige områder. Nå er disse områdene blitt et episenter i koronapandemien i USA. Foto: AP/NTB

Martin Luther King Jr.-sykehuset sør i Los Angeles er fullstendig overveldet av innrykket av pasienter, og nesten en av fire covid-19-pasienter der har dødd i det siste.

Ved sykehuset har hele 80 prosent av de som har dødd av covid-19 latinamerikansk bakgrunn. Det er gruppen med den høyeste covid-19-dødsraten i Los Angeles, etterfulgt av afroamerikanere. Mange av pasientene kommer fra noen av de fattigste nabolagene i Los Angeles, og har en covid-19-dødsrate som er fire ganger høyre enn de rikeste innbyggerne i byen, skriver The New York Times.

Los Angeles har hatt 40 prosent av dødsfallene i staten.

Les også: En tredel av amerikanerne kan ha hatt koronaviruset

Hvorfor?

Hvorfor er det så ille i disse områdene av California akkurat nå? Av grunnene som nevnes er:

* Mange bor trangt og med mange i samme hus. Los Angeles er i en alvorlig boligkrise.

* Mange omgås tett med storfamilien.

* Mange har underliggende sykdommer.

* Mange har ingen helseforsikring, noe som gjør dem mer sårbare på grunn av mangelfull tilgang til helsetjenester.

* Mistillt til leger og helsevesenet gjør at noen oppsøker hjelp sent.

* Flere kom sammen til flere høytider på rad de siste månedene, det har forsterket smitteøkningen og dermed dødstallene: Thanksgiving, jul og nyttår.

* Tretthet av tiltak.

* En ny mutasjon av koronaviruset, den såkalte California-mutasjonen, er trolig mer smittsom.

Smittebølgen i California nådde toppen i slutten av desember og begynnelsen av januar. Nå regner man med at det er en egen mutasjon av koronaviruset, som har oppstått i California, som ligger bak. I midten av januar var mer enn halvparten av de undersøkte prøvene i Los Angeles denne mutasjonen.

Les også: Han var smitteverssjef under Trump: – Det virket som en tilnærming basert på anekdoter

Mangler forsikring

Intensivsykepleier Michelle Goldson ved Martin Luther King Jr.-sykehuset sier mange av pasientene har en mistillit til helsevesenet og leger, og kun kommer når de er svært syke. Det er ikke bare eldre som dør der, sier hun til The New York Times. Nylig døde en 27 år gammel mann.

Et feltsykehus er satt opp på parkeringsplassen utenfor sykehuset for å ta imot pasienter, forteller The Guardian-korrespondent Sam Levine i avisens podkast «Today in Focus».

Ledelsen i sykehuset sier mange beboere i området har ikke private helseforsikringer og har dermed dårlig tilgang til helsehjelp ellers. De har mange underliggende sykdommer som ikke blir tilstrekkelig behandlet, og som er risikofaktorer for å bli alvorlig syke av covid-19.

Det er derfor store forskjeller i helsebehandligen innbyggerne i Los Angeles får. De store ulikhetene gir seg utslag i koronapandemien. Området rundt sykehuset har også mange som jobber i utsatte yrker som transport og butikk, som gjør at de ikke lett kan skjermes for smitte.

I kø for bisettelser

Direktør for sykehuset, Elaine Batchlor, sier at sykehuset er kronisk underfinansiert og i mangel av nok helsepersonell. Det gjør sykehuset dårligere rustet til å gi den beste behandlingen.

– Vi har skapt et atskilt og urettferdig sykehussystem og et atskilt og urettferdig finansieringssystem for lavinntektsområder. Og nå, med covid, ser vi hvor uproporasjonalt det rammer, sier hun til The New York Times

Sykehuset har fått forsterkninger av delstatsmyndighetene, men er likevel på randen av kollaps. Også begravelsesbyråene er overveldet. Mer enn 2.700 døde har i det siste ligget lagret på vent på sykehusene for å bli kremert. Mange påørende må vente i fire uker på å få bisatt sine kjære, forteller Sam Levine.

Gikk bra i starten

California klarte seg relativt bra gjennom epidemien i mange måneder i fjor. Delstatsmyndighetene i California har, i motsetning til en del andre stater, fra et tidlig tidspunkt iverksatt tiltak og anbefalinger. Beskjeden om sosial avstand og munnbind har vært klar fra første stund fra delstatsmyndighetene, men regler har endret seg gjennom perioden, noe som har skapt usikkerhet.

Enkelte peker på at deler av befolkningen er lei av tiltakene etter en lang periode med restriksjoner i California, og at ikke alle restriksjoner derfor blir fulgt. Det hjalp nok ikke på moralen at Californias guvernør, Gavin Newsom, ble observert på en Michelin-restaurant med familien og tre andre husholdninger. Det var ikke direkte forbudt, men i strid med anbefalingene i staten, og Newsom har senere innrømmet å ha gjort en feil og beklaget.

Vaksineringen har begynt i USA, men fortsatt dør tusener hver dag. Her får en kvinne koronavaksinen i Los Angeles. Foto: Reuters/NTB

Til tross for tiltak fra starten som flatet ut kurven ble epidemien aldri virkelig slått ned i staten, påpeker eksperter.

– Det California gjorde var å utsette bølgetoppen. Smittetallene gikk aldri langt nok ned. Vi begynte å lette restriksjonene, noe som tillot smitten å øke. Vi så aldri en virkelig nedgang, sier dr. Lee Riley, professor i infeksjonssykdommer ved Berkeley-universitetet i California, til nyhetsbyrået AP.

Toppen av bølgen av nye smittede er passert for denne gang, og nye daglige smittetall er nå omtrent en fjerdedel av hva de var for en måned siden. Likevel er de fortsatt svært høye, og ettervirkningene i form av alvorlig syke og dødsfall fortsetter. Håpet nå er vaksinene – president Joe Biden har satt som mål å sette 100 millioner vaksinedoser de første 100 dagene som president i USA.

Les også: Slik vil Joe Biden håndtere koronakrisen