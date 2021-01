Munnkurvregelen under Donald Trump, den såkalte «global gag rule», stanset amerikansk pengestøtte til organisasjoner som tilbyr eller gir informasjon om abort, både i USA og i verden for øvrig. Det har fått konsekvenser for mennesker, særlig kvinner og jenter, på bakken verden over.

Nå er den strøket. President Joe Biden har nå undertegnet en presidentordre som har avskaffet forgjengerens politikk på området, som offisielt kalles Mexico City Policy.

Ny æra?

Helsegrupper verden over jubler. En av dem er organisasjonen Sex og Politikk i Norge, som jobber for

å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter både i Norge og internasjonalt. Deres samarbeidsorganisasjoner verden over har merket konsekvensene av Trumps politikk.

– Sex og Politikk håper at dette er begynnelsen på en ny æra, hvor USA blir en forkjemper for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og ikke en motstander slik de har vært de siste fire årene, sier organisasjonen i en uttalelse.

Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) kaller dette gode nyheter.

– Jeg er glad for at president Biden nå avskaffer den såkalte Mexico City Policy. Norge ser fram til å jobbe tett sammen med USA igjen i det globale arbeidet for å fremme og beskytte kvinners og jenters menneskerettigheter, inkludert seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, sier Søreide i en uttalelse.

Rammet bredt

Det var like etter at han hadde blitt president at Donald Trump skrev under på presidentordren som av kritikere kalles «global gag rule».

Politikken rammer noen av de viktigste områdene på fattigdomsbekjempelse og global helse: Arbeidet mot mødredødelighet, tenåringsgraviditeter, utrygge aborter og spredning av seksuelt overførbare sykdommer.

Trump sørget for at USA stanset all finansiering til organisasjoner som «aktivt fremmer abort som prevensjonsmetode». Det ville i praksis si alle som driver arbeid som kan ha med abort å gjøre, inkludert organisasjoner som driver rådgivning eller gir informasjon om hvordan man kan få tatt en trygg abort. Dersom disse ikke sluttet med dette, mistet de pengestøtten fra USA, også selv om de amerikanske pengene kun ville gått til arbeid som ikke er relatert til abort. Begrunnelsen fra USAs regjering var «pro life»: å beskytte det ufødte liv.

– Regelen har vært et enormt tilbakeslag for arbeidet for reproduktiv helse. Politikken er katastrofal, sa Chloe Cooney, strategi- og programdirektør i organisasjonen Planned Parenthood Federation of America (PPFA), i et intervju med Dagsavisen for ett år siden. PPFA er den amerikanske søsterorganisasjonen til den norske organisasjonen Sex og Politikk.

Utvidet under Trump

Biden hadde på forhånd sagt at han ville fjerne munnkurvregelen, så det var forventet. Dette gir håp for mange organisasjoner om at man kan ta opp igjen virksomhet. Mange har måttet stenge klinikker og legge ned tjenester som blant annet bidrar til å forhindre tenåringsgraviditeter, mødredødelighet og HIV-smitte.

Da Donald Trump signerte «gag rule» var det ikke første gang det ble innført. Det har vært iverksatt under tidligere republikanske presidenter.

Men utslaget var langt større under Trump: Mens USA under tidligere «munnkurvregler» ga penger til organisasjonene under forutsetning av at de ikke kunne brukes til abortrelatert arbeid, stanset landet under Trump all finansiering til organisasjoner som gir informasjon om abort eller på annen måte driver arbeid som kan knyttes til abort, selv om det er penger fra andre givere enn USA som går til dette. Det har dermed også rammet prosjekter som ikke har noe med reproduktiv helse å gjøre.

Uforutsigbart

Fjerningen av munnkurvregelen var en av flere presidentordrer Joe Biden torsdag signerte som tilbakestiller amerikansk helsepolitikk til slik den var før Donald Trump ble president.

Presidentordrer gir en uforutsigbar politikk, fordi de kan fjernes av neste president, slik Biden har gjort nå. Det betyr også at dette kan omgjøres av en annen president i fremtiden. Derfor må mer gjøres, mener flere organisasjoner.

– Neste skritt er at president Bidens administrasjon støtter lovforslaget Global HER Act, som vil forby framtidige munnkurvregler. Det er meget positivt at munnkurvregelen i går ble fjernet, men det er stor fare for at den blir gjeninført av neste republikanske president, noe som fører til store svingninger i bevilgningene til seksuell og reproduktiv helse globalt, sier Sex og Politikk i sin uttalelse.

