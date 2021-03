Svensk studie: Antistoffer etter koronasmitte sitter i kroppen i ni måneder

Risikoen for å bli smittet på nytt viste seg dessuten å være ekstremt lav, melder SVT.

Danderyds sjukhus og Karolinska Institutet startet studien på våren i fjor og har fokusert på langtidsimmunitet hos helsepersonell.

I studiens tredje fase kunne forskerne se at 96 prosent av de 370 deltakerne hadde antistoffer på våren. Etter ni måneder hadde de fortsatt beskyttende antistoffer.

Les også: Ina (25) mistet venner etter at hun sluttet å barbere seg. Så ønsket internett henne død

– Hvis man har hatt bekreftet covid-19, så synes jeg at man kan stille seg sist i vaksinekøen og la andre som trenger vaksinen mer, komme først, sier forsker Charlotte Thålin.

Forskerne testet deltakerne for eventuell ny smitte etter å ha blitt smittet første gang. De ble testet en gang i uken i ti uker. Mindre enn 1 prosent hadde da virus i kroppen i denne perioden, noe som tyder på at risikoen for å bli smittet på nytt, er lav.

Forskerne hadde ventet seg at flere med antistoffer skulle bære på viruset, men uten å ha symptomer.

– Det er kjempegode nyheter. Antistoffene ser ut til å fungere bra, de beskytter deg fra å bli syk, men også fra å bli infisert og spre det videre, sier Thålin.

Neste fase i studien skal gjennomføres i mai, da mange av deltakerne forventes å være vaksinert. Da skal forskerne sammenligne immunforsvaret etter naturlig infeksjon og etter vaksinering.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.