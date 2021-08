Rauand Ismail (MDG) om sluttdato for oljenæringen: – Dagens politikk forutsetter at vi skal drive med olje og gass til jeg er på gamlehjem

Lørdag skrev Dagsavisen om at Agnes Viljugrein og Raymond Johansen tok sterkt til orde imot MDG sitt forslag om å sette en sluttdato for oljenæringen, på Bøler Ap sin hagefest.

– Det modige i klimapolitikken er ikke å sette en sluttdato for oljenæringa. Vi vet at en dag kommer olja til å ta slutt, men det modige i klimapolitikken er å sette en startdato for det grønne skiftet, og der har vi ingen tid å miste, sa Viljugrein, som er syvendekandidat til stortinget for Oslo Ap, og nestleder i bydelsutvalget for i Gamle Oslo.

Rauand Ismail, fjerdekandidat til stortinget for MDG i Oslo, reagerer sterkt på disse uttalelsene.

– Det er ikke modig å fortsette med olje og gass. Det er urettferdig overfor barna og ungdommene uten stemmerett, og alle i verden som allerede opplever de livsfarlige klimaendringene. Og det er stikk i strid med FN-generalsekretærens oppfordring til alle verdens land om å slutte med olje, kull og gass. Vi er nødt til å sette en sluttdato for en av vår tids mest skadelige industrier, repliserer Ismail.

Frykter nye 50 år med olje

På Aps Hagefest sa Viljugrein at hun forventer en rask omstilling vekk fra olje, selv om det ikke blir satt noen sluttdato.

– Hvor lenge tror du Norge skal holde på med olje?, spurte Dagsavisen Viljugrein da.

– Det må vi se på. Jeg tror det kan gå fortere enn vi tror. Etterspørselen etter fossil energi blir mindre og mindre, og vi ser at EU setter ekstremt ambisiøse mål som handler om å ikke drive med kull og olje, svarte hun.

Ismail tror imidlertid ikke overgangen kommer av seg selv, hvis Norge bare legger til rette for mer miljøvennlige næringer.

– Da er jeg bekymret for at oljealderen lever videre i minst 50 år, og så er jeg bekymret for at vi deretter krasjlander. Det har vi gjort før. I 2014 var det enormt mange som mistet jobben fordi oljeprisen kollapset, sier MDG-politikeren, og han mener en slik politikk vil få svært store konsekvenser i framtida:

– Det blir grusomt for kommende generasjon å ta over for flere tiår med svik i klimapolitikken, og jeg mener disse uttalelsene viser at AP må tvinges til å endre oljepolitikk. Vi stiller ultimatum, og det er derfor vi har invitert SV og Venstre til å gjøre det samme, sier han.

Flertall mot olje i Oslo

Han mener også Oslo Ap lettere enn andre i partiet kan ta ledelsen i det grønne skiftet, i og med at en stor andel av Oslos befolkning er tilhengere av en radikal politikk.

– I Oslo, hvor både jeg og Agnes stiller til valg, er det flertall for å avslutte oljeletingen. Det er synd at ikke alle som stiller til valg tar dette innover seg, og representerer Oslofolk sine meninger. 56 prosent sier nei til å lete etter mer olje, i en undersøkelse Norstat har gjort for Aftenposten, som kom i dag, sier han.

