Sykepleierforbundet raser mot krav til yrkesskade: – Et likestillingsproblem

– Jeg oppfatter utvalgets innstilling som historisk blindhet til kvinnedominerte yrkesbelastninger og yrkesrelaterte skader, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Sykepleierforbundet til Dagsavisen.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har utarbeidet forslaget til ny liste over skader og sykdommer som kan gi rett til yrkesskadeerstatning, og dermed godkjennes som yrkesrelaterte.

Forslaget har vært ute på høring før Arbeids- og inkluderingsdepartementets (AID) videre arbeid. Mandag gikk høringsfristen ut. Norsk Sykepleierforbund (NSF), som representerer i overkant av 130.000 sykepleiere, er ikke nådige i sin kritikk av forslaget.

NSF uttaler blant annet i sitt høringssvar, signert Larsen, at «det er et stort likestillingsproblem at belastningslidelser fortsatt ikke skal omfattes av yrkessykdomslisten. Situasjonen i dag er at ni av ti som får godkjent yrkessykdom er menn. Samtidig vet vi at det er flest kvinner som blir uføretrygdet.»

Reagerer på urealistiske krav: – Latterlig

Blant annet reagerer NSF sterkt på foreslåtte krav til godkjenning av slitasje i hofter og artrose i knær som yrkesskade.

For hofteslitasje skal det være snakk om «hoftebelastende løftearbeid i minst 15 år, en samlet daglig løftemengde på minst 8 tonn, samt hyppig forekommende tunge enkeltløft på minst 20 kg.» For kneartrose antydes krav om «kneliggende og/eller huksittende arbeid (minst 7 timer daglig nogenlunde sammenhengende periode i minst 10 år».

– Det blir nesten latterlig med et så krevende reglement at ingen vil få det. Hvis noen sitter på huk i sju timer hver dag på jobb i ti år, bør arbeidsgiver se å få dem opp. Det er jo ingen som jobber sånn, poengterer forbundsleder Larsen overfor Dagsavisen.

Lill Sverresdatter Larsen, leder for Norsk sykepleierforbund. (Fredrik Varfjell/NTB)

Sykepleierforbundet tar også tak i beskrivelsene i høringssvaret. De mener det er positivt at to nye belastningslidelser tas inn på listen, men applauderer på ingen måte terskelen for å få hofteslitasje og kneartrose godkjent.

«Eksponeringen som kreves og som ifølge forslaget skal presiseres i en faglig veileder, gjør det likevel nærmest utopisk å få godkjent disse lidelsene», svarer NSF. Forbundet mener videre at det generelt er uheldig å stille krav om konkrete diagnoser og at det utestenger mange med reelle lidelser, som mest sannsynlig skyldes yrkespåvirkning.

Sykepleierne møtes av en lov som sier at det skal noe helt ekstraordinært til for å få innvilget yrkesskadeerstatning, mener Larsen, som nylig beskrev det på følgende måte i et debattinnlegg i Dagsavisen:

«Ødelegger du ryggen etter gjentatte løft, er dette ikke omfattet av yrkessykdomslisten. Om du er utsatt for vold som ansatt i psykiatrien, og opplever år med belastninger og plutselig en dag ikke klarer mer, er det unntatt. Er hoftene dine ødelagt av belastning, er det ikke med.»

Mener at forskning ikke legges til grunn

NSF er særlig kritisk til at STAMI og departementet fortsatt ikke anerkjenner sammenhengen mellom turnus- og nattarbeid og brystkreft. Det internasjonale byrået for kreftforskning (IARC) har klassifisert turnus- og nattarbeid som kreftfremkallende allerede i 2007, påpeker NSF.

STAMI viser selv til at IARC i 2020 gjentok at nattarbeid er «sannsynlig kreftfremkallende for mennesker.» Derfor stiller Sykepleierforbundet seg uforstående til konklusjonen deres:

«Det er som STAMI viser til, mange nye store studier som bekrefter en sammenheng. Likevel velger STAMI å konkludere med at brystkreft etter nattarbeid ikke kan tas inn på listen».

– Nå finnes det nyere forskning på nattarbeid i helsesektoren, som viser en større forekomst av kreft, og spesielt brystkreft, blant de som jobber nattskift. Det har med hormoner, søvn og restitusjon å gjøre. Den oppdaterte forskningen på dette viser også en enda sterkere sammenheng enn tidligere. I Danmark kan man nå få godkjent brystkreft som en yrkessykdom, påpeker Larsen.

Listen over yrkesskader, som ble skapt på den tiden kvinner i liten grad var i formelt arbeid, er over 60 år gammel. — Lill Sverresdatter Larsen, leder i Sykepleierforbundet

Sykepleierforbundet viser også i høringssvaret til det de mener er en motsigelse i STAMIs forslag fra september i fjor. Der framholdes det manglende dokumentasjon på sammenheng mellom mekaniske eksponeringer i arbeidet og korsryggsmerter. Bare måneder tidligere ga en av STAMIs egne eksperter, arbeidsmedisiner og mangeårig forsker Bo Veiersted, ut en kunnskapsrapport som konkluderte med det motsatte, mener NSF, som skriver:

«Dr. Veiersted har i rapporten ‘Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager – kunnskapsstatus om årsaker og muligheter for yrkesskade’ foretatt en bred gjennomgang av nyere internasjonal forskning. I rapporten vises det til nyere forskning på muskel- og skjelettplager, med særlig vekt på belastningslidelser som forekommer i kvinnedominerte yrker. Rapportens konklusjon er at det foreligger ny kunnskap som tilsier at løft og personforflytning (som ofte er kraftkrevende, foroverbøyd, vridd og kan gi plutselig uventet belastning), er godt dokumentert som årsak til korsryggsykdom både akutt og etter langvarig eksponering.»

– Vi ser en forverring i dag sammenlignet med før, i sykdom og skader som rammer helsepersonell, som består av 90 prosent kvinner. Listen over yrkesskader, som ble skapt på den tiden kvinner i liten grad var i formelt arbeid, er over 60 år gammel. «Unnskyldningen» er stadig at det finnes for lite forskning som kan understøtte belastning ansatte i kvinnedominerte yrker utsettes for, sier Larsen.

STAMI skriver i sin oversendelse til departementet at de har jobbet under tidspress. NSF mener forslaget bærer preg av dette, og at STAMI ikke har hatt tilstrekkelig tid og ressurser til å sette seg godt nok inn i nyere forskning.

Larsen: – Hør på det, da!

På den positive siden trekker NSF fram at Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) foreslås tatt inn på listen. De er imidlertid kritiske til krav om at situasjonen som har utløst skaden har vært eksepsjonelt truende eller av katastrofeliknende natur.

Fysiske og psykiske skader som følge av belastninger sykepleiere og jordmødre gjerne pådrar seg på jobb burde vært inkludert i forslaget til ny liste, mener NSF, og krever at regelverket oppdateres til å gjenspeile dagens arbeidsliv.

De har hatt pasienter som har falt på dem, løftet i vridd stilling fordi de er hjemme hos en pasient uten heis, blitt utsatt for vold. — Lill Sverresdatter Larsen, leder i Sykepleierforbundet

«Yrkesrelaterte belastningslidelser finnes på mange områder av yrkeslivet og rammer både kvinner og menn. Ved å utelukke belastningslidelser generelt utestenges imidlertid yrker hvor kvinner er overrepresentert. Ved typiske kvinnearbeidsplasser er det ofte lite ressurser, tidspress og for få arbeidstakere i forhold til det arbeid som skal utføres. I helseomsorgen foretar arbeidstakerne tunge løft daglig. Normalt utføres løftene alene og uten hjelpemidler. Det er ikke nok ressurser til at flere kan jobbe sammen, og det er for få tilgjengelige hjelpemidler», heter det i NSFs høringssvar.

– Hvilke ringvirkninger mener dere at denne angivelige forskjellsbehandlingen mellom kjønn gir?

– Forskjellsbehandlingen er først og fremst ille for individene som rammes, men fører også til at vi sliter med å rekruttere, og ikke minst beholde, folk til disse yrkene. Det begynner å bli godt kjent at det er et svakere regelverk for rettigheter til yrkesskadeerstatning, dersom man blir syk eller skadet på grunn av jobben, innen helse enn for eksempel innen industri, svarer Larsen og fortsetter:

– Vi har rundt 200 saker i året som gjelder yrkesskade hos sykepleiere og jordmødre, som har hatt pasienter som har falt på dem, løftet i vridd stilling fordi de er hjemme hos en pasient uten heis, blitt utsatt for vold og slike ting. Så blir de møtt med blant annet den begrunnelsen at trusler, underbemanning, tidspress og høy belastning er en vanlig del av yrket. Altså noe man må regne med. Hør på det, da! Hvordan skal vi da klare å rekruttere flere til å bli jordmødre og sykepleiere, om dette er vanlige belastninger som helsepersonell må regne med? spør hun.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap, til venstre) og leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, møttes 21. oktober da høringsfristen gikk ut. Larsen sier hun forventer rask handling fra statsråden for en forbedring av forslaget om ny liste over godkjente yrkesskader, men fikk ingen løfter. (Jon Fredrik Braadland-Konstali)

Forventer rask handling fra Brenna

I Navs statistikk fra desember 2017 framkommer det at 7 av 10 som får godkjent yrkesskade er menn. Andelen kvinner som får godkjent yrkessykdom er 1 av 10, og også de sykepleierne som får godkjent yrkessykdom er i all hovedsak menn.

– Dette ligger på Tonje Brenna sitt bord. Jeg møtte henne senest i dag, mandag. Hun sa at hun skal se på det, og det forventer vi at hun gjør kjapt, sier Larsen.

Også LO og Fagforbundet er kritiske. Forslag til nye regler for yrkessykdom vil være en forverring for arbeiderne og elendig for likestillingen, mener LO.

– Vi er glade for at regjeringen tar initiativ til å oppdatere reglene. Men arbeidet her er rett og slett ikke godt nok, slår LO-leder Peggy Hessen Følsvik fast overfor Klassekampen.

Fagforbundets leder, Mette Nord mener at forslaget vil føre til at menn får ­enklere ­aksept for yrkes­sykdom enn kvinner, ifølge samme kilde.

