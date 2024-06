Frir til regjeringen: Nå vil røde Marie ha makt

De siste årene har Rødt opplevd enorm vekst, noe som har gitt utslag både gjennom gode valgresultater og høye meningsmålinger. Ved valget i 2021 brøt partiet for første gang sperregrensa, og fikk inn åtte stortingsrepresentanter. Siden da har de bare vokst på meningsmålingene, og har nå over 6 prosent på gjennomsnittet av målingene i juni.

I forkant av neste års stortingsvalg, legger partiet nå strategien for hvordan de skal hanke inn enda flere velgere. Men også hvordan de skal omsette velgernes stemmer til reell makt og innflytelse.

– Jeg tror at regjeringa ser på meningsmålingene at det er noe folk ikke er fornøyd med. Jeg tror også at Ap og Sp er veldig interessert i å ikke gi fra seg makta til Erna Solberg og Sylvi Listhaug, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen til Dagsavisen, i etterkant av partiets sommerpressekonferanse.

Og det gir drahjelp for Rødts politikk, mener hun.

– Så de siste åra har Rødt i flere saker fått til å presse fram bedre politikk ved å love den forandringa som folk ønsker seg, og regjeringa har da støtta en del av våre forslag.

Det har de alle intensjoner om å fortsette med, gjennom å stadig mate på med et mantra Sneve Martinussen har sett at resonnerer hos regjeringen, når målingene har pekt i feil retning.

– At de ikke må se seg blind på meningsmålingene, fordi det er et storting som bestemmer. Og vi kan heller ikke si at valget er tapt, og nå skal vi bare rydde kontorene. Det er hva vi får til av politikk det neste året som avgjør valget.

– Med en sånn argumentasjon har jeg opplevd at Ap og Sp er mer interessert i å gå Rødt i møte. Det er jo fordi vi står opp for veldig populære og folkelige krav, som nok også har støtte langt utenfor Rødt.

Rødt-nei fra Sp

Men det råder fortsatt en berøringsangst hos Arbeiderpartiet og Senterpartiet når det gjelder samarbeid med Rødt.

Under Senterpartiets oppsummerende pressekonferanse for sommeren, kom det spørsmål fra pressen om det kunne være aktuelt for Sp å ha med rødt i en ny regjering neste år. Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad svarte da kontant, og i kor, nei.

Det gir ikke Rødt videre høy puls. De ønsker seg en forpliktende samarbeidsavtale, men har ingen visjoner om å legge om politisk kurs for å gjøre seg mer spiselige for Sp og Ap.

– Rødt kommer til å fortsette å være seg selv, men det er jo et parti som er opptatt av resultater. Og når du skal få til faktisk forandring for arbeidsfolk, for dem som er trygda, for dem som har dårlig råd, så må du jo faktisk stille med konkrete forslag. Du må ha vilje til å samarbeide, og du må også kunne vise at det du foreslår er gjennomførbart, sier Sneve Martinussen, og fortsetter:

– Mye av suksessen til Rødt handler om at vi har gjort akkurat det: vi har blitt flinkere på å vise hvordan vår politikk kan bli norsk virkelighet.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Mer, ikke mindre, venstrepolitikk

De siste tallene fra målingene viser at omtrent 15 prosent av norske velgere nå sier at de vil stemme på Rødt eller Sosialistisk Venstreparti.

Sneve Martinussen har en klar formening om hva det forteller oss.

– At folk fortsatt vil ha den forandringa man stemte på i 2021.

Hun forteller at hun merker seg at medier spekulerer i at regjeringas noe dårlige posisjon på meningsmålingene handler om at folk vil ha en annen politikk. Det tror ikke Rødt-lederen.

– Jeg tror de vil ha en mer tydelig vei bort fra den høyrepolitikken vi hadde i åtte år. Og det prøver Rødt å løfte fram i landbrukspolitikken, i arbeidslivspolitikken, når det gjelder velferden og ikke minst gjennom tannhelsereformen. Sistnevnte er jo et krav som står i arbeidsprogrammene til regjeringspartiene, og derfor ingen grunn til å ikke levere på.

Les også: Kontrer med ni tiltak for å løfte lavtlønte: – Ballen ligger hos Brenna

Holder igjen

Rødt-lederen er tydelig på både hva som må gjøres politisk, og hvordan man kan gjennomføre det.

Noe hun derimot vegrer seg for å svare på, er hva som er hennes drømmeregjering.

– Det må være en regjering som får ned forskjellene, og som sikrer at de faktiske verdiskaperne sitter igjen med mer av de verdiene.

– Du vil ikke nevne noen spesifikke partier?

– Det får være dem som får det til. De er i min drømmeregjering.

Les også: – Regjeringen og LO har sammen hatt en uredelig maktbruk

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)