Flere utmeldinger fra Rødt etter Rød ungdom-bråk

Før helgen skapte Rød ungdom-leder Amrit Kaur furore både i og utenfor partiet Rødt da hun i en TikTok-video omtalte Jonas Gahr Støre, Jens Stoltenberg, Nicolai Tangen og Benjamin Netanyahu for terrorister.

I Politisk kvarter på NRK mandag morgen ba Kaur om unnskyldning for å ha kalt Støre, Stoltenberg og Tangen for terrorister, etter at blant annet AUF hadde reagert kraftig.

Innen den tid var det en tidvis hard debatt i sosiale medier, der blant annet stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson skrev at han var «flau, sint og rasende» etter uttalelsene.

Dagsavisen har bedt Rødt om en oversikt over hvor mange som har meldt seg ut som følge av uttalelsene fra Kaur. Kommunikasjonsrådgiver Stian Nicolajsen svarer at de i perioden 3. - 7. mai har fått 60 utmeldinger. Samtidig har de fått 27 innmeldinger.

På samme tid i fjor, da det ikke var bråk i partiet, fikk de 28 utmeldingerr og 13 innmeldinger.

Han opplyser om at Rødt hadde 13.848 medlemmer ved årsskiftet.

