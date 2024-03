SVs krav til Vedum: – Må ta ulikhetsveksten på alvor

Denne uken gjennomfører regjeringen sin budsjettkonferanse, på Klækken hotell ved Hønefoss. Der legges grunnlaget for neste års statsbudsjett.

I Politisk Kvarter på NRK tirsdag blir statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) utfordret på SVs utspill om at både økt skattetrykk på landets rikeste, samt mer skattelette for «vanlige folk», må til for å bøte på ulikhetene i samfunnet.

Da svarte statsministeren at regjeringens arbeid hittil har ført til at blant de med middels eller lav inntekt har 8 av 10 fått lik eller lavere skatt. Han ville ikke gå nærmere inn på om SVs forslag vil være aktuelle for regjeringen i denne omgang.

– Vi deler hovedtilnærming, men om økte skatter er svaret på alt, der har vi et litt annet syn, sa Støre.

Regjeringen møtes til budsjettkonferanse Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum før regjeringens budsjettkonferanse på Klækken hotell. (Javad Parsa/NTB)

– Helt meningsløst

Til Dagsavisen sier Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson, at jobben med å få ned forskjellene i makt og rikdom i Norge ikke er over.

– Når regjeringa skal utarbeide et siste statsbudsjett for denne perioden, må de ta ulikhetsveksten på alvor.

Hun holder fast ved SVs uttalelse om at skattetrykket på de rikeste må økes.

– Det går så det suser i norsk næringsliv, samtidig ser vi at bedriftseierne betaler en mindre andel av inntektene i lønn til de ansatte. Dette er helt meningsløst i en tid hvor folk sliter med å betale regningene sine på grunn av høye renter, sier Kaski.

Utropte 1. mars til «Ulikhetsdagen»

Kaski gikk tidligere i år ut og utropte 1. mars til «Ulikhetsdagen». I en utregning fra SV, basert på tall fra SSB, fremlegger de at Norges én prosent rikeste allerede da har tjent like mye som vanlige folk gjør i løpet av et år.

– Det tar 61 dager i snitt for landets rikeste å tjene like mye som vanlige folk gjør. Det er et eksempel på den voksende ulikheten i Norge, sa hun til NTB.

Kaski trakk da også frem et annet eksempel fra formue- og inntektsstatistikken: Landets ti prosent rikeste eier over 50 prosent av den totale formuen. Dermed trengs det mer omfordeling i skattesystemet, slik at de høyeste inntektene og største formuene skattlegges mer enn i dag, mener hun.

– I tillegg må vi tette skattehull som i dag gjør at superrike betaler en mindre andel skatt enn folk flest.

