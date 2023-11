Truet Støre med politisk streik

Forbundslederen var ikke nådig i sin tale til ekstraordinært landsmøte onsdag, der han advarte statsministeren om politisk streik på vegne av de 7.700 medlemmene som CO2-kompensasjonen angår.

Etter å ha referert til to tidligere politiske streiker i nyere tid, rettet Frode Alfheim talen direkte til statsminister Jonas Gahr Støre på Bjørge Lillelien-vis.

– Jonas Gahr Støre, can you hear me? Vi er villige til å bruke alle virkemidler vi har, og jeg har nettopp nevnt noen av dem. De kommer vi til å vurdere bruken av hvis vi ikke nå får en bedre dialog, sa Alfheim til stående applaus fra nær 350 tillitsvalgte fra industriselskaper på Gardermoen.

Foreslo kutt på 2,4 milliarder

Du kan se video av talen på Facebook, hvor sekvensen rettet mot Støre kommer vel to timer og 25 minutter ut i filmen.

Regjeringen foreslo i høst over statsbudsjettet å kutte 2,4 milliarder kroner i CO2-kompensasjon (ekstern lenke) til industrien. Forbundet mener det truer norske arbeidsplasser.

Erna Solberg forsøkte å kutte i den samme kompensasjonsordningen i sitt første budsjett i 2013, men snudde etter varsel om politisk streik (ekstern lenke) fra det samme fagforbundet.

[ Norske Sandra gifter seg ved fronten i Ukraina ]

Kampklare

Nå har LO-forbundet Industri Energi gjort seg kampklare igjen.

– Vi kan ikke leve med at dere sender en sjokkregning på 2,7 milliarder til verdens reneste prosessindustri det ene året og nye 2,4 milliarder det neste, sa Alfheim i sin tale, som forbundet selv har omtalt i en pressemelding på egne nettsider.

Han fortsatte sin direktemelding til statsministeren:

– We’ll give your guys one hell of a beating, og det skal vi fortsette med helt til dere snur, tordnet forbundslederen, med referanse til Bjørge Lilleliens legendariske kommentar da Norge slo England i fotball i 1981.

Alfheim minnet samtidig om at det ikke er for sent for regjeringen å snu.

– Vi forlanger at regjeringa og Stortinget tar inn over seg at de er i ferd med å slå huller i livsvilkåret for verdens mest klimavennlige industri. Det er ikke for sent å snu – skrot forslaget, oppfordret Alfheim.

[ Mener Nav ikke fungerer – støtter forslag om sosialminister ]

---

CO2-kompensasjonsordningen

CO2-kompensasjonen kompenserer for økte kraftpriser som følge av EUs kvotesystem.

CO2-kvoteprisen øker prisene på kull- og gasskraft i Europa, som gjennom utenlandskablene smitter over på kraftprisene for norsk industri, selv om norsk industri drives av utslippsfri norsk vannkraft.

Hele poenget med å innføre ordningen i Norge var å motvirke faren for at norske industriarbeidsplasser utkonkurreres og flyttes til land med høye utslipp og svak klimapolitikk.

Kilde: Industri Energi

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen