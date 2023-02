Reagerer på nye helsehus-tall: – Byrådet har bevisst bagatellisert problemene

Mandag kunne Dagsavisen vise fram nye og svært dårlige tall for Oslos kommunes helsehus, og Ullern Helsehus spesielt. Dette til tross for at byrådet tidligere har sagt at 95 prosent er fornøyde på det skandalerammede helsehuset.

Undersøkelsen Opinion har gjort for kommunen viser at over halvparten av de pårørende på Ullern er aktivt misfornøyde, og ikke føler seg trygge på omsorgen folk får på helsehuset. Både Høyre, Fremskrittspartiet og Rødt reagerer nå kraftig på opplysningene.

– Byråden har vært så klar på at 95 prosent trives. Så kommer dette, som bekrefter det motsatte, sier Hassan Nawaz.

Oslo Høyres helsepolitiker og bystyrerepresentant reagerer kraftig når han får se tallene fra undersøkelsen om helsehusene.

– Verre enn jeg trodde

– Jeg er først og fremst sjokkert. Undersøkelsen beviser at både helsebyråd Robert Steen og finansbyråd Einar Wilhelmsen bevisst har bagatellisert problemene ved helsehusene i bystyret, når de har hevdet at det bare er snakk om enkeltepisoder, sier Nawaz til Dagsavisen.

Hassan Nawaz er bystyrerepresentant for Høyre i Oslo. (Aslak Borgersrud)

– Hva synes du om tallene?

– De er verre enn jeg trodde, spesielt for Ullern. Og særlig fordi den er tatt opp etter at byrådet skal ha innført strakstiltak, sier Nawaz.

Høyre-politikeren reagerer også på at bystyret ikke fikk se Opinion-undersøkelsen før høringen i forrige uke, hvor blant andre helsebyråden måtte svare for situasjonen ved helsehusene. Allerede ved starten av høringen varslet Nawaz at de ville kreve en ny høring, fordi politikerne ikke hadde fått tilstrekkelig informasjon i forkant.

– Her har byråden mye å svare på når det blir ny høring. Hvis man setter dette opp mot uttalelsene fra finans og helsebyråden, om at det bare er enkeltepisoder og at 95 prosent stortrives, så kan jeg ikke forstå det, sier han.

– Da er mitt inntrykk av at man bevisst holder noe tilbake, sier Nawaz.

Les helsebyråd Robert Steens svar lenger ned i saken.

[ Nå skal Hege Ulstein skrive for byrådslederen. Uansett om det blir en fra Høyre eller Ap ]

Feil tallgrunnlag

Fremskrittspartiets Aina Stenersen mener dette faller inn i et mønster fra det rødgrønne byrådet.

Aina Stenersen er bystyrerepresentant for Fremskrittspartiet i Oslo. (Aslak Borgersrud)

– Det er svært kritikkverdig at den opprinnelige undersøkelsen til byrådet med feil tallgrunnlag blir referert til og brukt av byrådet nærmest som en falsk suksesshistorie. Selv når Sykehjemsetaten har tatt et bevist faglig standpunkt om å ikke referere til denne undersøkelsen.

Det var finansbyråd Einar Wilhelmsen som på et bystyremøte før jul var vikar for helsebyråden. Han refererte der flere ganger til en undersøkelse som viste at 95 prosent var fornøyde. Undersøkelsen kalte sykehjemsdirektør Helge Jagmann mandag for «ikke valid».

– Her ser det ut som om byrådet bevist prøver å villede bystyret og undergrave pasienter, pårørende og ansatte. Det er svært alvorlig og bør få konsekvenser. Dette er enda et eksempel på hvor lite dyktige byrådet er innenfor arbeidet med helsehusene i Oslo, skriver Stenersen i en epost til Dagsavisen.

[ Espen Lervaag skulle gjerne vært motgangen foruten ]

Grusomt travelt

Maren Rismyhr, Rødts helsepolitiker i bystyret, reagerer også på tallene fra undersøkelsen. Samtidig sier hun at forholdene på helsehusene er velkjente.

Maren Rismyhr er bystyrepresentant for Rødt i Oslo. (Mimsy Moller)

– Det er grusomt travelt, så det skal ikke mye til å være misfornøyd der. Vi vet at det ikke er nok folk. Men byrådet trenger ikke framstille det som bedre enn det er. Det er jo bare dumt, sier Rismyhr til Dagsavisen.

Hun forteller at pårørende i møter med helseutvalget i bystyret har fortalt at de absolutt ikke vil sende sine nære på Oslos helsehus.

Rødt er støtteparti for det rødgrønne byrådet. Nå mens det har stormet rundt Steen og helsehusene har Rismyhr tidligere sagt at partiet ennå ikke har tatt stilling til høyresidas trusler om mistillit mot Steen.

– Er du overraska over tallene?

– Jeg er overraska over at det er så stor forskjell mellom helsehusene. På Solvang, som er Groruddalens helsehus, der er folk mer fornøyd. Det kan jo tenkes at folk i Groruddalen ikke klager så mye som folk på vestkanten. Men det har jo vært så mye med Ullern at det er vel grunn til å tro at det har vært spesielt ille der.

– Men det er jo arbeidsforholda man må gjøre noe med. Det virker som om byrådet og etaten ikke har oversikt over hvordan arbeidsforholda er på helsehusene. Det er jo det som gjør at det går dårlig, at de ikke får gjort jobben sin, sier hun.

– Hvis man skal komme til bunns i hva som må forbedres, så må de gå til de ansatte og spørre, sier Rismyhr.

Kilde: Sykehjemsetaten/Opinion (Sykehjemsetaten/Opini)

Kjente ikke til at tallene var svake

Dagsavisen har tatt kontakt med byrådsavdelingen for eldre, helse og innbyggertjenester. Derfra har byråd Robert Steen sendt en skriftlig kommentar til uttalelsene til opposisjonen:

– Den metodiske svakheten bak tallene var ikke kjent for avdelingen da de blir brukt i bystyret i desember. Hadde dette vært kjent da, ville ikke tallene blitt brukt, skriver han.

– Hensikten har hele tiden vært å være åpne og dele den informasjonen vi har. Jeg kjenner meg ikke igjen i påstandene fra Stenersen og Nawaz, og vil minne om at jeg allerede i november ba om en ekstern gjennomgang av alle helsehusene. Dette var fordi jeg var urolig etter historiene som hadde kommet fram, og det har jeg vært tydelig om for bystyret, skriver han.

Robert Steen har allerede måtte møte i en høring om situasjonen i helsehusene, og opposisjonen har krevd en ny høring. Høyre-representant Nawaz kritiserer også byråden for å ikke ha lagt fram disse tallene før høringen som var mandag 30. januar.

– Pårørendeundersøkelsen ble mottatt i byrådsavdelingen ettermiddagen fredag 27. januar, samme dag Sykehjemsetaten mottok den. Bystyret ble informert om undersøkelsen første arbeidsdag etter at resultatene var mottatt, skriver byråd Steen.

[ Fortalte om omsorgssvikt på helsehus: - Da jeg kom ut var jeg så glad at jeg gråt av glede ]

[ I Norge er vi livredde for at fattige folk skal få en krone for mye ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen