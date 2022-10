Norge kåret til verdens beste land for pensjonister

Det er det fransk-amerikanske pengeforvaltningselskapet Natixis som hvert år kårer verdens beste land for pensjonister. Det er fire hovedkriterier som ligger til grunn for kåringen: Helse, økonomi, livskvalitet og materiell velstand, og setter deretter opp en liste på de 25 landene de mener er best for pensjonister.

De siste par årene er det Island som har blitt rangert som verdens beste land for pensjonister, men nå er Norge tilbake der vi var i 2019: Helt øverst på lista, foran Sveits, Island, Irland og Australia.

Best på helse

Norge scorer aller best på kriteriet helse, foran Luxembourg og Japan. Innenfor helsekriteriet finner vi flere underkriterier som forventet levealder og kvaliteten på helsevesenet.

Vi kommer på andreplass i rangeringen av hvem som har høyest materiell velstand for pensjonister. Blant underkriteriene her er økonomisk likhet og gjennomsnittlig inntekt. Tsjekkia tar førsteplassen her.

På kriteriet om pensjonistenes økonomiske situasjon havner Norge på 8. plass. Kriteriene til grunn her er andel pensjonsmottakere i forhold til skattebetalere, inflasjon, skatt, renter og usikret gjeld. På dette kriteriet er det Singapore, Sveits og Sør-Korea som tar de 3 øverste plassene på lista.

På det siste kriteriet, livskvalitet, er det Finland som troner øverst. Danmark og Sverige kommer på hhv. 2. og 3. plass, mens Norge tar fjerdeplassen. Her er det kriterier som gjennomsnittlig lykkefølelse, ren luft, tilgang på rent vann og natur- og miljøfaktorer som ligger til grunn.

I sin rapport peker Natixis på en del faktorer som kan få stor påvirkning på hvor godt pensjonister har det framover. Galopperende inflasjon møtes nå verden over med stadig økende renter, noe som gir en dobbel smell for pensjonister som både må betale høyere priser for varer og tjenester, samtidig som låneutgifter kan skyte i været.

Samtidig blir det stadig færre skattebetalere i verden i forhold til antallet pensjonsmottakere, noe som kan true bærekraften i mange lands pensjonssystemer.

7. plass på pensjoner

I en annen rangering som kun ser på pensjonsordningene og økonomien til pensjonister utgis årlig av det amerikanske finanshuset Mercer og CFA-instituttet. I deres kåring av verdens beste pensjonssystemer havner Norge noe lengre bak på en 7. plass. Blant grunnene til at Norge ikke havner høyere på lista peker Mercer og CFA blant annet på høy gjeldsgrad blant norske pensjonister, og de ønsker seg bedre ordninger for privat pensjonssparing og økte satser for innskuddspensjon. De stiller også spørsmål ved bærekraften i det norske pensjonssystemet.

Det de trekker fram som svært positivt i det norske pensjonssystemet er den store innslaget av pensjonsforpliktelser i privat sektor, solid forvaltning av folks pensjonsinnskudd og at Stortinget har strenge lover og regler som regulerer forvaltningen folks pensjoner.

Indeksen rangerer 43 land etter et rekke indikatorer, og gir de poeng fra 0 til 100 og karakterer fra A til E. De tre eneste landene som får over 80 poeng og karakteren A er Island, Nederland og Danmark. Norge får B+ med en score på 75,3, og Mercer og CFA mener med det at kvaliteten i det norske pensjonssystemet kan sammenlignes med de i Israel, Finland og Australia.

