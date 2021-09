SV-topp om stans i oljeleting: – Vi kommer ikke til å gi opp den kampen

– Vi sitter med veldig kode kort på hånda i Stortinget for å få til en mer offensiv miljøpolitikk enn den som ble presentert for oss i sonderingene, sier SVs Lars Haltbrekken.

Han var med på evalueringsmøtet som SV hadde med landsstyret og stortingsgruppa etter at det var klart at SV nå går i opposisjon.

Da partileder Audun Lysbakken møtte pressen onsdag, sa han at Ap og Sp ikke var villige til å gi nok for å få til en flertallsregjering med SV. Han viste til at klima- og naturpolitikken ikke var kraftfull nok, men understreket samtidig at var den helhetlige politikken på ulike felt som førte til at de trakk seg.

Står på kravet om letestans

I oljepolitikken har det vært stor avstand mellom SV og de to andre partiene. SV gikk til valg på full letestans etter ny olje og gass på norsk sokkel. Det samme gjorde Rødt, MDG og Venstre, mens Ap og Sp ikke ønsker å endre letepolitikken. Et spørsmål som ble løftet før valget, var om en ny rødgrønn regjering ville gå inn for et slags kompromiss ved at det bare åpnes for leting etter olje og gass i de modne områdene på sokkelen, det vil si der det er aktivitet og infrastruktur fra før, men at det ikke deles ut nye letelisenser i de umodne områdene gjennom de såkalte nummererte konsesjonsrundene.

Haltbrekken i SV vil ikke gå i detalj på hva slags kompromisser partiet kunne blitt med på i dette spørsmålet, men han ser ikke på saken om oljeleting som en tapt sak.

– Vi kommer ikke til å gi opp den kampen. Vi diskuterte løsninger med de andre partiene, men de kom oss ikke i møte på det. Nå jobber vi for vår primærpolitikk, som er full letestans, sier Haltbrekken.

– Hvor sentral var oljepolitikken og letestans på norsk sokkel for at dere trakk dere?

– Den var sentral, men det handlet om den samlende pakken på miljø og fordeling. Vi kom med forslag til løsninger, men avstanden var stor.

Mener SV har stor makt

Haltbrekken mener Ap og Sp er nødt til å levere en mer kraftfull klimapolitikk om det skal bli noe av det rødgrønne prosjektet.

– Det er sånn at denne regjeringen er avhengig av å få flertall i Stortinget for å få gjennom sine saker og da særlig statsbudsjettet. De har sagt at SV er den foretrukne partneren i budsjettforhandlingene, og vi kommer til å stille tøffe miljøkrav, sier Haltbrekken og legger til:

– Hvis regjeringen ikke kommer med god nok miljøpolitikk, hvor skal de gå? Rødt og Pasientfokus? Rødt og MDG? Venstre og KrF? Verken MDG eller Venstre vil stille svakere miljøkrav enn oss. Rødt vill neppe svekke forslagene for å bekjempe ulikhet. Da står de igjen med Høyre. Går de dit, setter de ikke landet på en ny rødgrønn kurs, slik de har lovet velgerne.

Ifølge Haltbrekken har SV foreløpig ikke lagt noen konkret plan for hvordan de skal jobbe med de andre partiene på Stortinget for å få størst mulig gjennomslag i olje- og klimapolitikken.

