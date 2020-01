Hvem: Hanna E. Marcussen (42)

Hva: Byråd for byutvikling i Oslo kommune og MDG-politiker.

Hvorfor: Er gravid, singel og åpen om at hun har benyttet seg av sæddonasjon i Danmark.

Så, er du kvalm?

– Ikke så. Men de to månedene før jul var jeg kjempekvalm.

Grunnen til at jeg spør om det er jo fordi du er gravid?

– Ja, nå har det endelig skjedd. Det er veldig fint, og jeg er veldig spent.

Gratulerer så masse! Har du blitt fysen på noe spesielt?

– Jeg kjøpte marsipankake til lunsj her om dagen. Det var ikke det lureste jeg har gjort med tanke på kvalmen.

Men du har ikke fått lyst på bensin for eksempel?

– Nei. Bensin er fremdeles ikke noe jeg synes er nødvendig for å få hverdagen til å gå rundt. Men det har helt klart skjedd noe med luktesansen.

Du er 42 år. Det var i grevens tid?

– Ja, jeg skjønte etter hvert at det begynte å haste å finne en far til barnet mitt, hvis jeg ville lage en familie på vanlig måte. Og da jeg nærmet meg førtiårsdagen min, og den store kjærligheten fremdeles ikke hadde dukket opp, så innså jeg at jeg måtte lage den familien på egen hånd.

Så dro du til Storken i Danmark?

– Ja, da bestemte jeg meg for å teste det ut. Det var en lang prosess som endelig landet.

Er det innafor å spørre om hvor mange forsøk du hadde?

– Ja, jeg har jo bestemt meg for å være åpen om dette. Jeg hadde seks forsøk. Det er ganske vanlig å ha flere forsøk, og spesielt i min alder. Jeg må fremdeles klype meg selv i armen – dette skjer faktisk.

Sæddonasjon for enslige er jo ikke lov i Norge. Hva tenker du om det?

– Det synes jeg er dumt, og det er på høy tid at det blir lov. Det koster en del penger å dra til Danmark, og det kan være med å skape et skille mellom hvem som har muligheten til å benytte seg av denne metoden, og ikke.

Hvordan fungerer det egentlig når man skal velge sæddonor?

– Det er nesten som en sjekkeapp, bare at du skal finne en donor til barnet ditt.

Hvordan da?

– I spermbanken er det profiler med hårfarge, øyenfarge, høyde, vekt, barndomsbilde, jobb og lignende. Det er mange opplysninger.

Oj, hvordan velger du?

– Det er lurt å velge noen som ligner litt på deg selv, sånn at barnet også kan ligne mest mulig på deg.

Men det står ikke partitilhørighet?

– Haha, nei, det gjør det ikke. Vi får håpe at det ikke bare er genetikk som spiller inn, men at miljø også spiller en rolle her.

Hva slags reaksjoner har du fått?

– Masse hyggelige. Og jeg har fått mange henvendelser fra andre mødre som også har vært i København. Mange synes det er fint at jeg er så åpen. Det er jo ganske vanlig, men det snakkes ikke så mye om.

Ingen troll på Facebook?

– Ikke direkte, men så har jeg ikke lest i kommentarfeltet, heller. Noen synes sikkert jeg er egoistisk, men alle jeg kjenner er positive, så det er de jeg forholder meg til.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Ringenes Herre. Den leste jeg minst en gang i året i tenårene. Jeg var en skikkelig fantasynerd.

Blir det høytlesning for barnet ditt?

– Garantert. Både Harry Potter og andre fantasyklassikere.

Hvem var din barndomshelt?

– Pappa. Han døde da jeg var 11 år, og har vært min helt både før og etter.

Hva gjør deg lykkelig?

– Lange togturer gjennom Europa, der jeg kan høre på lydbok i timevis. Det elsker jeg.

Du vet det blir slutt på det nå, ikke sant? Datteren min gråt hele togturen fra Oslo til Lillehammer en gang hun var baby.

– Huff da. Ja, det blir nok noen endringer nå framover.

Når har du termin forresten?

– Hvis alt går etter planen, 10. juli.

Har du tenkt på at det kan bli ganske traumatisk for barnet?

– ... Å, sånn ja! Det har bursdag når alle andre er bortreist på ferie? Å, nei, stakkars, det blir det barnet som aldri får feire bursdagen sin med hele klassen.