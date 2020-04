Hvem: Ida Jackson (33)

Hva: Forfatter

Hvorfor: Har nylig gitt ut boka «Svartebok for deg som vil opp og fram, en smart guide til jobb og penger» sammen med Helena Brodtkorb. Mange må tenke nytt om jobben sin nå under koronakrisa.

Du har har skrevet en selvhjelpsbok om å få jobben du elsker, hva slags bok er det?

– Det er en praktisk bok med alle de rådene Helena og jeg skulle ønske vi hadde fått om arbeidslivet, men som er litt for personlige, litt for drøye og litt for rare til at du vil få dem fra personalsjefen på jobben eller fra Nav. Det er den typen råd du får seint på kvelden fra folk. Da vi lagde boka visste vi ikke at det kom til å bli så få uformelle samtaler blant folk i 2020. Boka kan være en hemmelig venn for alle som er misfornøyd med jobben sin. Det er en selvhjelpsbok, men siden det personlige er politisk råder vi også alle til å melde seg inn i fagforeninga og et politisk parti.

Livet etter korona: Disse delene av samfunnet må forandres, mener forskere (+)

Hvorfor har folk kjipe jobber?

– Første steg er å finne ut om jobben er kjip fordi den er kjip eller fordi den ikke passer deg. Hvis du skal jobbe som lærer må du for eksempel være komfortabel med å snakke foran forsamlinger hver dag, det er ikke det første mange tenker på. Vi anbefaler å intervjue folk som har jobber som høres morsomme ut, eller invitere deg selv på en arbeidsplass. Mange prøver å få personligheten til å passe til jobben, vi foreslår heller å lage lister over dine dårlige sider, ikke for å forandre dem, men for å finne jobber der du kan benytte deg bedre av dem. Hvis du er en person som konsentrerer deg litt dårlig er det mye lettere å justere arbeidssituasjonen så du konsentrerer deg bedre enn at du selv skal bygge opp evnen til konsentrasjon.

Dere lover en guide til jobb og penger – handler det om å bli rik?

– Det er heller en «du får lov til å tjene penger-bok». Har du jobba på børsen har du trolig tjent nok penger, men om du har jobba for knapper og glansbilder i kulturlivet fortjener du mer penger.

Ordet svartebok forbindes med trolldom og magi – må det til for å lykkes med penger og jobb?

– De gamle svartebøkene var fulle av magiske triks og trylleformler, men det var løsninger på ekte problemer. Det var trylleformler for hvordan du får riktig regn på åkeren og hvordan grisen blir glad. All magi handler om at du må vite hva du vil oppnå. I tillegg handler det om tabuer og penger er skikkelig tabu. Vi har for eksempel en sjekkliste for din personlige økonomi der vi stiller spørsmålene ingen andre tar opp som: «har du din egen bankkonto eller setter du inn penger på kjærestens konto?» Dette er en tabbe jeg gjorde selv da jeg flytta hjemmefra.

Bekymret: Koronakrisen kan skvise unge ut av arbeidslivet (+)

Koronakrisa har snudd livet på hodet for veldig mange, må vi alle tenke litt nytt nå?

– Ja, mange tenker nok nå på hva skal jeg egentlig gjøre med livet. Vi vier en del plass til såkalte «bullshit jobs» i boka. En kjip erkjennelse mange sitter med nå er at det viste seg at jobben deres ikke trengtes – i noen uker har du ikke fått gjort noe på jobb og ingenting skjedde. Mange prestisjefylte stillinger er sånne jobber.

Du har selv gjort mye forskjellig, hva jobber du med nå?

– Jeg er forfatter på fulltid og bruker midler fra forfatterskapet på å finne bedre teknologiske måter å selge bøker på. Jeg skriver i grunn for å finansiere teknologiprosjektene mine.

Les også denne: Ida skrev den første boka om å holde seg hjemme med barn under koronakrise

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Min favorittbok over alle favorittbøker er «The chronology of water» av Lidia Yuknavitch. Det er en memoarbok som begynner med Lidias dødfødte barn og handler om hva som skjer når språket ikke strekker til.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å stå opp to timer før sønnen min våkner, og lyden av sønnen min som våkner som synger morgensangen sin. Jeg står opp i 5-tida for å være i fred og fordi jeg har fått være i fred er det veldig godt med kos klokka 7.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da kjøper jeg veldig dyr vin og ostepop. Jeg skeier ikke mye ut. Jeg hadde fest for puppene mine da jeg slutta og amme og serverte «White Russian» for å feire melka. Da sovna alle i sofaen etter to timer, kjempekul mammafest.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Er det noe du angrer på?

– Denne boka er et resultat av alle mine tabber. Jeg angrer mest på at jeg ikke tok et kurs i «bedøk» (bedriftsøkonomi journ.anm.) da jeg skjønte at det var forfatter jeg ville bli. Forfattere er egentlig foretak.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kulturministeren og de relevante etater om digitalisering av kulturlivet. Det er pottetett idioti at de har gitt bort så mye gratis under koronakrisa. Det stemmer ikke at kulturlivet er smalt og derfor tjener de lite penger. Problemet er at de ikke husker å ta betalt. Så kom og sitt fast i heisen på Skype med meg!