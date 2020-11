Hvem: Safari Shabani (23)

Hva: Kom fra Zambia til Norge i 2014. Aktuell med Youtube-suksessen «Safari på Safari».

Hvorfor: Har reist Norge rundt sammen med et filmteam for å få svar på tusen spørsmål om Norge.

Hey, Safari! Hvordan fikk dere ideen om å dra Norge rundt egentlig?

– Det startet med at jeg hadde bodd i Norge i seks år, og enda ikke hadde opplevd landet. Jeg hadde bare vært hjemme i Mysen og Oslo. Da jeg senere begynte å jobbe i produksjonsfirmaet Lucky View, var det alltid mye snakk rundt det å dra på hytta, fjellturer og fisketurer. Jeg spurte kollegaene mine så mye om hva de gjorde på fjellet hver helg, at de til slutt sa «Safari, du skal få slippe å lure». Slik ble serien «Safari på safari» til.

Hva var du mest nysgjerrig på?

– Jeg var utrolig nysgjerrig på elg, fordi det hadde vært så mye snakk om det før turen. Jeg hadde hørt at elgen var skogens konge, og alle på fjelltur i Mysen snakket om elgjakt. Jo mer folk snakket om det, desto større forventninger bygde seg opp. Det ble en drøm. Jeg snakket om å se elg hele tiden!

Det finnes jo en video av deg på TikTok hvor du ser elg for første gang. Den har blant annet fått 200 000 seere - hvordan var det å få drømmen i oppfyllelse?

– Første gangen skreik jeg, og det klikka for meg. Senere på turen fikk jeg møte en tam elg, som jeg både fikk ta og klappe på. Da gråt jeg. Det var definitivt høydepunktet.

Gjennom serien trosset du flere frykter. Hva var det sykeste du gjorde?

– Jeg rappellerte ned en fjellvegg hvor det var masse vann under. Jeg var kjempe stressa fordi jeg er redd for vann. Men jeg tror det sjukeste var å dra på paragliding. De andre var ikke forberedt på at jeg kom til å gjøre det, men jeg bestemte meg for å prøve. Så klarte jeg det.

Ble du rørt da også?

– Ja, på videoen kan man se hvor redd jeg var, men når jeg kom opp i luften begynte jeg å skrike. Jeg var så stolt.

Har du lært noe nytt om Norge da?

– Ja, veldig mye. Nå har jeg blitt flinkere til å ta meg god tid når jeg går opp fjellet. Første gangen så jeg ikke meningen med det og tenkte: «hvorfor skal jeg gå opp i så mange timer?» Mens nå har jeg lært meg å slappe av og glede meg til toppen. I tillegg kan jeg fiske, lage flammer, lage mat og vet hvor man slår opp teltet på riktig plass.

Reisefølget Morten Sandvik, Safari Shabani og Emil Pettersen på fjelltur. Foto: Privat

Så, hva blir det neste?

– Å lære å svømme. Det er en stor frykt jeg har, men det skal skje snart. Jeg prøver å slappe av og tenke skikkelig gjennom det først, slik at jeg ikke kommer og plutselig får et angstanfall.

Hvilke tilbakemeldinger har dere fått på serien?

– Vi har stort sett bare fått positive tilbakemeldinger. Det er veldig gøy å se hvordan flere reagerer på det vi legger ut. Jeg pleier å få meldinger fra folk som sitter klare en hel time før en ny episode kommer ut. Vi visste ikke at det kom til å få så mange seere, men plutselig gikk det «viral».

Hva tenker du om at det har gått så bra?

– Det er den beste følelsen. Jeg har også fått meldinger fra unge mennesker som sliter med depresjon, og som sier at de blir litt mer glad av å se meg oppleve Norge. Det gjør at vi kanskje vil gjøre noe lignende igjen.

Er det noe du angrer på?

– Hmm, på turen hadde jeg muligheten til å hoppe i strikk, men jeg gjorde det ikke. Jeg angrer kanskje litt på at jeg ikke gjorde det.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Mamma.

Hva gjør deg lykkelig?

– Familie og venner. Når de er der for meg, så vet jeg at alt ordner seg. Det har hjulpet meg masse.

Hvem var din barndomshelt?

– Mamma. Jeg har sett opp til henne helt siden jeg var liten.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg går for en mattebok. Jeg elsker matte!

Hva gjør du når du skeier ut?

– Før korona elsket jeg å være rundt venner hele tiden, og kanskje dra ut for å ta en pils eller filme noe. Nå går det mest i gaming.

