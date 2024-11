---

Hvem: Bengt Rune Strifeldt

Hva: Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra Finnmark

Hvorfor: Fremskrittspartiet er det største partiet i Finnmark på de siste meningsmålingene.

---

Hvorfor er Frp størst på meningsmålingen i Finnmark nå?

– Vi har mange dyktige partikolleger rundt omkring i lokallag og fylkeslag som er tydelige. Så har vi jo en del saker som engasjerer innbyggerne i Finnmark, blant annet Melkøya der vi har en regjering som skal bruke strømmen vår på å elektrifisere Melkøya. Vi er havnet i en skvis, med at vi har et sameting som sier nei til kraftlinje og andre ting. Det medfører at vi får utfordringer med å etablere ny aktivitet. Folk er bekymret for tryggheten til arbeidsplassene sine. Motorferdsel, å kunne bruke utmarka på en måte som vi tidligere har gjort. Det er flere ting som spiller inn. I tillegg har vi en god vind i seilene også nasjonalt.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Hva gjør den sittende regjeringen som fører til at Frp har god vind i seilene?

– Vi har en regjering som overhodet ikke har forstått Finnmark. Og jeg bruker å sitere Arne O. Holm som sa på Kirkeneskonferansen: «Rekk opp hånden den som vil flyttet til en by tett opp under grensen til et land i krig fordi du får gratis barnehageplass». Det er ikke nok for å snu den negative demografiutviklingen i Finnmark.

Og hva vil Frp gjøre for å motvirke den negative utviklingen?

– Vi må skape attraktive arbeidsplasser. Vi må ha tiltak som gjør at folk ikke bare får bolyst, men også blilyst.

Hvilke tiltak, da?

– Vi har jo en fantastisk natur. Vi må få en motorferdselslov som innbyggerne er bekvem med. Motorferdselslovutvalget har gått langt ut over sitt mandat, og det jobber vi for å prøve å rette opp. Vi ønsker lokal bestemmelsesrett over motorferdselen. Vi har jo belyst en del utfordringer med dagens motorferdselslov der Statsforvalteren opptrer som en overkikador. Vi ønsker å gi mer makt til kommunene.

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Det er vel ikke bare en ny motorferdselslov som skal gjøre at folk flytter til Finnmark?

– Nei, ikke for å flytte til Finnmark. Da er man nødt til å ha nye arbeidsplasser. Der har vi utfordringen med å etablere nye arbeidsplasser da vi har mangel på kraft. Vi har vært tydelige på at det er viktigere å få etablert en 420 kV kraftlinje fra Skaidi til Øst-Finnmark før vi skal elektrifisere noe som helst.

(Og før spørsmålet om hva Frp vil gjøre med helsetilbudet, er Strifeldt i gang.)

– Vi har kjempet for helsetilbudet i Finnmark, og vi fikk på plass en god del for Klinikk Alta med blant annet stedlig ledelse, slagalarm, trombolyse og vi fikk bevilget penger til ny operasjonsstue. Nå har vi hatt en regjering som nærmest har rasert helsetilbudet. De har fjernet dagkirurgien som får konsekvenser for blant annet kjeveortopedi og privatpraktiserende kjeveortopedi som har vært avhengig av anestesi fra Klinikk Alta. På tre år har Arbeiderpartiet og Senterpartiet klart det kunststykket å sette oss 20 år tilbake i tid på helsetilbudet ved Klinikk Alta. Vi er tilbake på samme nivå som vi var på begynnelsen av 2000-tallet.

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

Du kommer fra Alta der det har vært en årelang kamp for at den desidert største byen i Finnmark skal få sykehus. Blir det sykehus i Alta med Frp i regjering?

– Det kommer vi til å kjempe videre for. Det som er viktig for Fremskrittspartiet er akutt- og fødeavdeling. Kall det hva du vil, gjerne helsesenter for den saks skyld. Det er tjenestene som er viktigst for oss.

En annen ting som det snakkes mye om her oppe, er høye flypriser og dårligere flytilbud etter de nye fotrutene og omleggingen av flytrafikken ble innført.

– Her har det vært lagt opp til at man skal redusere prisene på billettene, men man har i stor grad latt Widerøe legge opp flyrutene som det passer Widerøe – ikke innbyggerne. Jeg må ærlig talt si at jeg er rystet over at vi har en regjering som ikke er mer på.

Les også: Det finnes ingen kur for Isabella (6)

Du sier i en artikkel på Frps hjemmeside at du liker å være ombudsmann. Hva mener du med det?

– Jeg reiser veldig mye rundt i Finnmark og snakker med folk, tar opp utfordringer de har, og jobber for å finne gode løsninger spesielt for folk i Finnmark. Jeg har ansvar for hele landet som næringspolitisk talsperson, men det er utrolig viktig for meg å være tett på de utfordringene som vi opplever i Finnmark.

Er Svalbardskatt en vei å gå for Finnmark?

– Det har vi ikke diskutert, men jeg synes det er en spennende idé.

Les også: Tre år etter trusler om bøter: Lærerne er fortsatt ikke rustet til å håndtere vold (+)

Hva gjør du når du slapper av?

– Da gjør jeg som jeg gjorde i sommer da jeg tok ferie. Da setter jeg meg i fjæra, lager meg et bål og så kikker jeg ut på kilenota om den rører seg, om det er laks. Så kikket jeg på flyene som landet og tok av fra flyplassen i Alta og var sjeleglad for at jeg slapp å være med dem.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

(Det blir en lang pause)

– Jeg kunne godt tenke meg å stå fast i heisen med kongen. Jeg er rojalist og kongefamilien har sine utfordringer. Jeg kunne kanskje ha fått høre kongens indre tanker om både hvordan samfunnet utvikler seg, og ikke minst de familiære forholdene. Det kunne vært interessant. Han en person med utrolig god humor.

Les også: Høyre-velgerne rømmer til Frp

Les også: Full klinsj om vold og trusler i Osloskolen: – Ikke godt nok (+)

Les kommentar: Trond Giske er på vei tilbake til Stortinget. Men til hvilken pris?