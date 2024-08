– VIF og Lyn står i en ikonisk relasjon til sine bydeler

---

Hvem: Hans Kristian Hognestad (60).

Hva: Professor i idrettssosiologi med doktorgrad i fotball og identitet.

Hvorfor: Lørdag spilles Vålerenga-Lyn, et av de mest identitetspregede rivaloppgjørene i norsk fotball.

---

Et nytt Oslo-derby står for tur – det er mye stolthet på spill når VIF og Lyn møtes?

– Ja, det er jo det. Samtidig er det unikt at de to har spilt relativt lite mot hverandre på samme nivå i serien de siste 40-50 årene. Før denne sesongen var det 14 år siden sist. Sånn sett er det et sovende lokalderby, som kunne betydd mye mer for Oslo. Interessen har vi jo fått bevist nå gjennom billettsalg til to kamper, etter at Lyn omsider rykket opp og VIF «klarte» å rykke ned. Det er unikt også at KFUM nå er det eneste elitelaget fra hovedstaden, og jeg mener Oslo som by lider under at VIF og Lyn sjeldent er på samme nivå.

Disse oppgjørene handler vel om mer enn å være best i by’n (akkurat nå er jo ingen av dem best, riktig nok)?

– Fotball har sine begrensninger sånn sett, men er en stor og dominerende idrett, som er i stand til å bære identitet. Og de to klubbene er bærere av historiske fortellinger om ulikhet i Oslo by. Det er jo i stand til å fyre opp dramatikken og konfliktnivået rundt disse kampene. I fotball er noen rivaler viktigere enn andre. Lillestrøm, de skamslåtte bønda – det gir ikke mening for meg som er fra Bryne – har nå lenge vært de største lokale rivalene til VIF rent sportslig. Mens oppgjørene mot Lyn er et lokalderby med stort potensial, som speiler at Oslo er en delt by. I et sosioøkonomisk ganske likestilt land som Norge, er forskjellene mellom øst og vest i Oslo tydelige – spesielt for oss som kommer utenfra.

Vålerengas Daniel Håkans har nettopp scoret i seriekampen mot Lyn og på Ullevaal stadion i april. Når de to klubbene møtes, handler det om mer enn bare fotball, men det er også noe teatralsk over det, mener professor Hans Kristian Hognestad. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Hva er det historisk og kulturelt som gjør disse oppgjørene så spesielle?

– Klubbene står for identiteten i fortellingen om tung ulikhet i historiske røtter i de mer fattige tider. Fotball er litt som et teater, hvor man lager karikaturer av seg selv og andre. Lyn-supporterne kan vifte med pengene fra tribunen, mens Klanen kan slå tilbake på andre måter og latterliggjøre. Både VIF og Lyn står i en ikonisk relasjon til sine bydeler og er kjernebærere av identitet. Det er vanskelig å tenke seg andre som kan ha den rollen. Det nærmeste vi kommer må være rappere fra østkanten. Fotballen, med sine sesonger og kampdatoer, gjør at vi får en stadig gjentakelse av disse fortellingene om identitet.

Det står mellom fattig og rik?

– På sett og vis, men med en teatralsk iscenesettelse. Store deler av østkanten scorer lavt på mye, men begrenset til det lokale området Vålerenga opprinnelig representerer, snakker vi jo ikke om et veldig belastet område. Jeg bor selv midt mellom klubbene Skeid og VIF og registrerer at Oslo har mange store breddeklubber som nyanserer dette bildet når vi kommer ned på grasrotnivå.

I oppveksten din på Jæren handlet rivaliseringen om noe annet?

– Ja, da var det Viking mot Bryne, by mot land, og da stemte det jo når Viking-supporterne ropte at det luktet fjøs av oss. Jeg kom jo rett fra fjøset, og hadde ikke rukket å dusje. Lillestrøm er ikke bønder for meg, selv om det i VIF-supporternes teater er slik at alle nord for Sinsenkrysset er det.

Hvordan tror du kampen går?

– Det ble 1-1 sist og lokalderby ender jo ofte uavgjort og lever dessuten sitt eget liv. Etter det har VIF kommet skikkelig på vinnersporet, så jeg tipper likevel at østkanten vinner 2- eller 3-0.

Og selv holder du med?

– Jeg er nokså nøytral. Bosatt på Refstad mellom Sinsen og Økern og kjenner mange i begge leirer. Jeg har Bohemen som stampub. Den er nøytral, men man ser sjeldent Lyn-supportere der. Tidligere var jeg mest på Highbury, som er Lyn-pub.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Det må bli «Den evige fred» av Arild Rein, hvor zombier inntar Stortinget, det er orgier i kjelleren og en likhund er hovedkarakteren. Den er morsom og burde fått en tegnefilm.

Hva gjør deg lykkelig?

– Naturopplevelser, sykling og bading.

Hvem var barndomshelten din?

– Jeg hadde mange barndomshelter! Må jeg plukke én, så må jeg kanskje si Peter Marinello, som blendet meg med sitt spill for Arsenal i en tippekamp på TV mot Wolverhampton i 1972. Han ble hyllet som den nye George Best. Jeg har faktisk både møtt ham og intervjuet ham.

Hvilket valg skulle du gjerne tatt om igjen?

– Jeg har to døde foreldre og har vel kommet på ting jeg burde ha spurt dem om mens de levde. Men det er kanskje en uunngåelig følelse for de fleste.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg gikk for Palestina og Gaza i Oslo sist lørdag. Det er helt forferdelig det som skjer i Gaza, og det kommer veldig nært på mange måter. Blant annet fordi jeg er leder for et forskningsprosjekt på Midtøsten, om hvordan fotball og religion veves sammen.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det måtte blitt en annen helt, fra mitt tidlige voksenliv – også han skotskfødt: Talking Heads-vokalist David Byrne, som både er sykkelaktivist og har kule låter. Han har dessuten en nettside med gode nyheter, Reasons to be cheerful, som jeg synes at er noe verden trenger.

