Senterungdommen-lederen: – Det hadde ikke vært bedre med politikken til Erna

Navn: Andrine Hanssen-Seppola (21)

Hva: Politiker

Aktuell: Gir seg som leder i Senterungdommen.

Fire år i styret, to år som leder som av Senterungdommen! Nå gir du deg. Hvorfor?

– Jeg har gledet meg til å komme hjem igjen til Tromsø og starte et nytt kapittel som student i jussen. Det var bare en helhetsvurdering, som innebar at jeg savnet familie og den delen av livet. Jeg håper ikke jeg skal gi meg med politikken. For min del har det vært en fritidsinteresse som jeg har fått lov å drive med på heltid, som er et stort privilegium.

Er dette det siste vi har sett av deg i politikken?

– Jeg har et utrolig stort engasjement for Nord-Norge, for utkanten, og for min generasjon. Jeg har lyst til å bidra, tror jeg har noe å bidra med. Derfor har jeg stilt meg disponibel til å stå på Senterpartiets stortingsliste her i Troms. Jeg er glad i å jobbe for det jeg tror på, det er jeg ikke ferdig med.

Så du går for topp-plasseringen på Troms Senterparti sin liste til valget neste år?

– Ikke topplasseringen. Sandra Borch har gjort en strålende jobb for Troms. Men jeg har lyst til å være en del av det laget, og stå høyt oppe på lista.

Du har vært sentral i Senterungdommen i en hektisk periode for moderpartiet! Fra toppmålinger og regjeringsmakt – til å være nede å kjempe mot sperregrensa og være mindre enn Rødt! Hvordan er det å være med på de bølgedalene?

– Jeg synes det er motiverende å få lov til å bygge et lag opp. Jeg kom inn som leder da vi hadde målinger på over 20-tallet, og jeg mener Sp er et parti som skal være et av de største i Norge. De har den appellen som tar kampen for å leve gode liv i hele landet.

– Det nivået som er nå, er ikke godt nok. Vi i Senterungdommen har hatt, og har, en viktig rolle for å få gjennomslag for den politikken vi mener er viktig for å vise at Sp er en avgjørende kraft i hele landet. Man kjenner på at regjeringen sitter med veldig mye ansvar for det som nok i etterkant kommer til å bli sett på som en krevende tid å styre landet.

– Så sier jeg som Halvdan Sivertsen, at jeg ganske sikker på at vinden fra høyre kommer til å snu. Høyre- og Frp-politikk kommer ikke til å løse problemene vi står overfor. Svarene finnes i midten av norsk politikk.

Hvorfor ser ikke velgerne det samme nå for tiden, da?

– Det er et sammensatt bilde. Det handler mye om tiden vi lever i. Mange opplever at det er trangere kår, mindre til overs i pengeboka, og utrygge tider. Folkevalgte og regjeringen må gjøre det de kan for å gjøre livene til folk bedre, og Sp i regjering er best rustet til det. Det hadde ikke vært bedre med politikken til Erna fra Høyre og Sylvi fra Frp, som tar fra distriktene og gir til byene, og skaper større forskjeller. Omfordeling er kjempeviktig.

– Regjeringen har mye å gå på, også Sp, men vi må være tydelig på hva vi har lyst til å gjøre fremover.

Du har jo heller ikke vært fremmed for å stå fram med kontroversielle meninger, som strengere virkemidler i ruspolitikken som møtte sterk motstand hos andre parti, kommentatorer og organisasjoner som jobber med rusforebygging. Hvilke tanker gjør du deg rundt det?

– Jeg mener man kjenner man lever når det blåser litt. Jeg har kanskje alltid visst at det å være i Senterpartiet er å ha litt motvind. Hovedstads-media og andre politiske partier er veldig uenige med oss i mange standpunkter. Da må man være tøff, og mene det man mener. Jeg kjenner på en stolthet for at jeg har kunnet representere folk, og meningene deres, og få fram viktige nyanser i debattene, som for eksempel i ruspolitikken. At det er lov å bruke litt folkevett, og lov å ha en streng ruspolitikk samtidig som man ønsker å ta vare på folk.

Andrine Hanssen-Seppola frontet en strengere ruspolitikk under Senterpartiets landsmøte i 2023. Her med stortingsrepresentant Maren Grøthe (Sp). (Einar Lohne Bjøru)

Hva er høydepunktet fra dine to år?

– Det må nok være å få gjennomslag for ny regjering. Å få lov å ta den etappen med ungdomslaget, og kjøre gjennom de sakene som tillitsvalgte har jobbet med i mange år. Det at en idé kan komme fra en studentkafé på Ås, og bli politikk i regjering, er kult, og det viser at politikk nytter. Det være seg velferdsordninger på landbruk, eller da vi nådde toprosentsmålet for Nato-medlemskap, og økning av borteboerstipend. Og opptrappingsplan for psykisk helse, det var en Senterungdommen-idé!

Da må jeg jo også spørre hva som var lavpunktet?

– Jeg ble utrolig skuffet da regjeringen gikk inn for å elektrifisere Melkøya. Det mente vi tydelig, fra start, var feil. Det har kommet fram nyanser av dette i etterkant, men for min generasjon, for Nord-Norge og hele landet sin del, så er det ikke bra at man skal bruke opp all krafta i landsdelen på å elektrifisere Melkøya-anlegget. Det var en tung sak for hele Senterpartiet. Men vi har valgt å jobbe ut fra den situasjonen, og hva man kan gjøre bedre. Det mener jeg er et fordømt ansvar. Det å jobbe ut fra situasjoner, med det mandatet man har fra folk.

Vi har vel ikke sett det siste av deg! Men før du starter på juss-masteren, har du kanskje tid til noen faste spørsmål. Hvem var din barndomshelt?

– Pappa. Det er kanskje et litt kjedelig svar, men han er verdens kuleste fyr, som har motivert meg hele livet. Han er en stor grunn til at jeg starter på juss nå, for han er jurist, og jeg synes det er kult å gjøre som pappa.

Hvilken film eller bok har betydd mest for deg?

– «Kniven i ilden» av Ingebjørg Arvola. Det er en utrolig vakker historie om en kvensk kvinne som flytter til Finnmarkskysten, og lever under harde kår og klarer seg. Det er skildrende for hva Nord-Norge er, det er «survivors». Vi har en unik og rik historie. Jeg er selv kvensk, som det er en del av min identitet. Jeg anbefaler den boka, det er en utrolig vakker fortelling. Og kan man ikke nok om kvenene, så lærer man masse der.

Andrine Hanssen-Seppola har deltatt på en drøss av leder-debatter de siste to årene, som her under Arendalsuka i 2023. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Hva gjør deg lykkelig?

– Kvalitetstid med de jeg er glad i, gjerne med god mat og badstu!

– Jeg er stor fan av badstu-diplomati, som den tidligere finske presidenten Urho Kekkonen fortalte om. Det meste kan løses i en badstu, og det tror jeg er litt sant. Man kan prate om livets store og små utfordringer.

Er det noe du angrer på?

– Jeg velger å leve livet mitt med så lite anger som mulig, jeg jobber heller for å få bedre resultat. Men det hender at jeg angrer meg for å ikke ha takket ja til flere ting. Kanskje hadde man møtt enda flere, fine folk og sanket enda flere erfaringer om man hadde takket ja til litt mer. Jeg har takket ja til mye i politikken, og det er mye dumt man kan takke ja til også, men det er noe med å prøve ut nye ting for å finne ut om man liker det eller ikke.

Hvem ville du stått fast i en heis med?

– Noen som er litt praktisk anlagt, har god humor og ikke klaustrofobi – det må være kravene! Det kunne vært hyggelig å være fast i heisen med han Trygve (Slagsvold Vedum, journ.anm.). Da hadde vi kunnet slått av noen vitser, og så er han bonde, så han har sikkert noen praktiske kunnskaper og nok sunt bondevett til å få oss ut av heisen.

