Skal finne ut av rekordlave fødselstall

---

Hvem: Rannveig Kaldager Hart (41).

Hva: Førsteamanuensis og forsker ved Institutt for helse og samfunn (UiO), seniorforsker ved Senter for fruktbarhet og helse og har doktorgrad i sosiologi med fokus på fruktbarhetsatferd.

Hvorfor: Skal lede et regjeringsoppnevnt utvalg for å finne svar på hvorfor Norge har rekordlave fødselstall, stadig eldre førstegangsfødende, færre som lever i parforhold og flere barnløse.

---

Jaså, du skal knekke fruktbarhetsgåten skriver VG. Men er det egentlig en gåte?

– Nei, det er et godt spørsmål. Nå er jeg heldig som får høre mange gåter med en åtteåring hjemme. En gåte har jo ett svar, som gjerne er ganske overraskende. Spørsmålene vi nå skal finne svar på kan kanskje beskrives enda bedre som en «puzzle» – altså ikke et puslespill, men noe ukjent som vi skal finne ut av.

Du er engasjert og interessert i dette. Hva kommer det av?

– Det er ikke alltid så lett å vite hvorfor noe er spennende, men vi skal finne svar på spørsmål som spenner veldig vidt: Fra livet i familien til hva unge mennesker ønsker seg av livene sine til formelle modeller og statistikk og framtidens aldersstruktur og så videre. Det er også spørsmål som går på tvers av fag, som både samfunnsfagene, medisin og biologi.

Norske fødselstall er altså rekordlav. Hva tror du er årsakene?

– Jeg har noen tanker om det, som også mange andre har, men før jeg sier noe om det, skal vi ha en grundig gjennomgang med en dyktig gjeng. Vi har fått et tydelig mandat fra regjeringen, som er å finne årsaker og konsekvenser, samt spille inn forslag til politikk og vurdere hvordan eventuelle tiltak påvirker andre områder og problemstillinger.

Hva blir dine viktigste oppgaver som utvalgsleder?

– Jeg skal først og fremst lede en veldig dyktig gruppe og bidra til godt samarbeid mellom mange sterke fagfolk og partene i arbeidslivet, i tillegg til en student og en representant for Studentorganisasjonen.

Hva har du gjort før, som kan være til hjelp i denne jobben?

– Jeg har en doktorgrad med fokus på fruktbarhetsatferd og har jobbet en god del med evaluering av politikk. Jeg har god erfaring med å vurdere kausaleffekter av innføring og endring av politikk. I tillegg har jeg jobbet mye i gode, tverrfaglige miljøer.

Hvordan skal utvalget jobbe for å løse gåten?

– Det tenker jeg at er for tidlig å kommentere.

Hvorfor er det satt ned et utvalg for dette?

– Det er godt begrunnet i mandatet. Altså, hvis nedgangen i fødselstall fortsetter, vil det innebære betydelige endringer i samfunnet.

Det spørs om de neste spørsmålene er noe lettere å svare på: Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Det er vanskelig å peke på én bok, men jeg liker godt å lese bøker av Siri Hustvedt, som har et nydelig presist språk. Den siste boka som gjorde inntrykk, var imidlertid Linn Strømsborgs «Aldri, aldri, aldri», som handler om en 35-åring som ikke vil ha barn og jo er «on topic» for det utvalget vårt skal jobbe med.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å sitte i hagen mens sola skinner og fornøyde barn løper rundt, spise middag med mannen min eller ta en øl med gode venner.

Hvem var barndomshelten din?

– Jeg var veldig glad i musikaler, som for eksempel «Annie». Hun var ikke akkurat en helt eller et forbilde for meg, men har gitt meg positive barndomsminner. Jeg kan ikke huske å ha hatt en typisk ledestjerne mens jeg vokste opp.

Hvilket valg skulle du gjerne tatt om igjen?

– Jeg kjøpte en elsykkel for tre år siden. Det har vært akkurat så bra som alle sa at det skulle være, så den burde jeg ha kjøpt før.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg er nok raskere til å skrive et innlegg enn jeg er til å gå i demonstrasjonstog, men beina skulle fått fart på seg hvis kvinners reproduktive rettigheter var truet.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Gjerne en litt praktisk type som får oss ut av heisen litt fort, og det kunne fort vært en av barnas favorittpersoner fra barnehagen.

